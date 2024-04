Carmen Lomana estalla contra Gema López en 'Espejo Público' y amenaza con irse: “Me han dicho muchas cosas de ti”

Carmen Lomana no quiere ni oír hablar de vetos. En Semana Santa le impidieron acceder a una iglesia y ahora, supuestamente, le han prohibido el paso a una de las casetas de la Feria de Abril de Sevilla. Ella lo niega, pero el tema salió a relucir este jueves en Espejo Público, el programa para el que trabaja, y no le gustó que se hablara de ello.

“Hay gente maledicente que dice que no has ido a la feria porque te han vetado”, le dijo su compañera Gema López. Lomana torció el gesto y cambio el tono: “¿Pero cómo me van a vetar si no se puede vetar? Yo, lo de justificarme de mentiras y de gente a la que no sé qué calificativo dar... Que llamen y den la cara”, exclamó.

Visiblemente molesta, a la tertuliana de Antena 3 no le agradó que López quisiera abundar en este espinoso asunto. “El simple hecho de tener que justificarme me parece ridículo”, defendió Lomana antes de que la periodista le preguntara por qué se habría producido una situación como esta: “¿Tú por qué crees? A mí también me han dicho muchas cosas de ti”, soltó por sorpresa, pero la excolaboradora de Sálvame, acostumbrada a este tipo de salidas, no se achantó: “Dilas, que yo no tengo problema en contestar aunque no den la cara”.

“Yo no contesto porque estoy aburrida de contestar idioteces”, insistió Lomana, malhumorada hasta tal punto que incluso amenazó con abandonar el plató si se emitía un vídeo sobre esta nueva polémica. “Haced lo que queráis, pero a lo mejor me levanto y me voy. Y eso ya sería muy feo”, advirtió a sus compañeros.

En noviembre de 2022, la conocida socialité se marchó de Y ahora Sonsoles porque no se sentía respaldada por la dirección del magacín.

“No tendríais que tirar por el suelo a las personas que trabajamos aquí”

El vídeo no llegó a emitirse y Lomana tuvo la oportunidad de explicar por qué estaba tan incómoda. “Sé que estás pasando unas horas muy complicadas por un problema personal que te afecta mucho”, desveló Miquel Valls.

La empresaria no le llevó la contraria, sin embargo, aclaró que no era ese el motivo de su estado. Lo que realmente le había enfadado es que el programa para el que trabaja se hiciera eco de semejante “mentira”. “Yo estoy harta de que pongáis aquí a esa gente. Lo que tendríais que hacer es no intentar tirar por el suelo a las personas que trabajamos aquí con mentiras de otros”, denunció Lomana.

Dicho esto, Gema López le pidió que trasladara la “queja al director”: “No me mires a mí, que yo soy una mandada. A mí me dicen que dé paso, y yo doy paso”, se excusó la periodista.

A Lomana se le han ido acumulando los problemas en las últimas semanas. “Llevo 15 días con un herpes zoster que me tiene loca, y he estado trabajando aquí y no he dicho nada. Esto se ha juntado con una noticia que para mí es muy dura, y que me vengan con estas estupideces de que alguien ha llamado porque me han vetado en la feria... ¡Habrán vetado a tu madre, chico!”, se quejó en último lugar, al tiempo que Susanna Griso hablaba en nombre de sus jefes para apaciguar los ánimos de la colaboradora: “Lo siento y te aseguro que no está en el ánimo del programa, ni del director, incomodarte ni generarte más tensión de la que tienes”, concluyó la presentadora.