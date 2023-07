Carmen Lomana se ofrece a un programa de Antena 3: “Me chiflaría, pero no me han llamado”

Carmen Lomana no quiere concursar en el Grand Prix. De hecho, ni siquiera recuerda cómo era el mítico programa que TVE emitió entre 1995 y 2005, que ahora vuelve a la cadena pública con una nueva versión. A ella le gustaría participar en Mask Singer.

La pullita de María Patiño a Pilar Vidal por su silencio: "¿Antena 3 te permite hablar en Telecinco?"

Más

La empresaria confiesa que tiene cierta predilección por el concurso de Antena 3, el programa “de la máscara”, como ella lo llama, aunque no cree que le vayan a hacer una oferta.

“Me chiflaría, pero no me han llamado y me da que no me van a llamar nunca porque ya lo hubieran hecho”, explicó este sábado en la COPE. Dice que le gusta aquello de “salir cantando y bailando sin que la gente sepa quién eres”.

De hecho, está tan interesada en el formato que produce Fremantle, que si no la fichan para concursar, va a “morir frustrada perdida”. Casualmente, los investigadores de Mask Singer han creído alguna vez que era ella quien se escondía bajo las máscaras, lo que sin duda le habría gustado.

Ahí queda ese ofrecimiento de Carmen Lomana, a la que ya hemos visto en concursos como ¡Más que baile!, Splash! Famosos al agua, Supervivientes y MasterChef Celebrity.