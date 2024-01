Chicote no descansa con 'Batalla de restaurantes': “Pensé que sería una cosa más relajada, qué equivocado estaba”

Alberto Chicote ha hecho un parón en las grabaciones de Pesadilla en la cocina para mostrar las virtudes de Batalla de restaurantes, su nuevo formato entretenimiento en laSexta. Atresmedia ha presentado esta adaptación de My Restaurant Rocks, que ya se adaptó con éxito en Italia, Alemania y Francia y que ha gozado también de gran reconocimiento en su versión en TV3, como Joc de cartes.

La mecánica del formato, producido por Zeppelin TV, plantea una competición por programa entre cuatro negocios, que deberán pugnar por convertirse en el mejor en su categoría. Son cuatro los puntos que se analizarán: la cocina, la comida, el servicio y el precio. Además, se añade el plato típico de su región. De las valoraciones de un establecimiento se encargarán los otros tres, con Chicote, puntal de laSexta en prime time. Para Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia este nuevo espacio es el perfecto ejemplo de “toda la aportación al entretenimiento de la cadena”.

“Pensé que iba a ser una cosa más relajada”

Para el cocinero, al que vimos hace escasos 10 días al frente de las Campanadas de Antena 3, hay una diferencia crucial en su labor, con respecto a Pesadilla en la cocina: los participantes son “restaurantes que van bien, que son conocidos por el plato típico del menú”, indica el chef. Eso sí, el cambio de tercio respecto al docurreality no ha hecho que la experiencia sea más ligera.

“Antes de empezar pensé que iba a ser una cosa más relajada. Solo tengo que acompañar a unos señores a unos restaurantes y ver lo que ocurre. Qué equivocado estaba”, ríe el cocinero.

La tensión se palpa en los primeros clips difundidos por la cadena. “Es cierto que en Batalla de restaurantes no hay una norma de cómo has de votar ni de qué has de tener en cuenta”, explica Ferreiro. “Te arriesgas a que alguien te haga un juicio negativo y no está directamente relacionado con la calidad del plató sino con un enfrentamiento personal”, explica. De ahí la importancia de que el chef participe en las votaciones, pues asegura que haya “en la mayoría de los casos un ganador justo”.

En todo caso, afirman que no ha habido incidentes ni problemas en la grabación. “Todos los participantes, todos los contrincantes de cada una de las batallas se han entregado al 100% a la competición”. El resultado es “muy divertido, con todo tipo de emociones y tonalidades”, y con una finalidad adicional: servir como guía para quienes pasen por las regiones donde se desarrolla cada entrega, en busca del mejor lugar donde comer.

“Iremos en la segunda temporada iremos a otras localidades”

Zeppelin TV, propiedad de Banijay Iberia, produce esta versión nacional del formato, que en TV3 produce otra empresa del conglomerado, Magnolia TV. Como ejemplo del buen sabor de boca del espacio, con audiencias que rondan el 30% de share, está el Premio Ondas al mejor programa de una cadena no nacional obtenido en 2022. “Al hacerlo en todo el territorio nacional, repartidos por el país, descubrimos la idiosincrasia de un lugar y de otro”, explica Miguel Martín, director general de Zeppelin TV.

El equipo ha pasado por lugares como Cádiz, Vigo, Menorca, Zaragoza, Gijón, Murcia, Toledo y Madrid. Catalunya no tiene representantes en las ocho entregas que componen la primera temporada de Batalla de restaurantes en laSexta, aunque Martín recalca que ha sido una pura casualidad. “Esta temporada tiene ocho destinos y hemos escogido por casting. Hemos visitado otras regiones”, explica, abriendo la puerta a próximas incursiones.

“Iremos en la segunda temporada iremos a otras localidades que no hemos ido”, afirman con seguridad tanto Ferreiro como Martín sobre este Batalla de restaurantes aún sin fecha de estreno en la cadena. Su llegada será “inminente y muy próxima” avisa Atresmedia.

Así es el primer programa de 'Batalla de restaurantes'

Batalla de Restaurantes arrancará buscando el mejor atún rojo de Cádiz. Por un lado, visitará Ciclo, una apuesta muy personal de Luís Callealta, así como Burlesque, un restaurante al más puro estilo parisino en el corazón de Cádiz representado por su jefe de cocina, Ramon Barberi.

También se desplazará hasta el Puerto de Santa María para conocer a María Florencia Centeno y su Puerto Mío y, para acabar, descubriremos Villanos Bistró Canalla, el restaurante de Juan Pedro Medina.