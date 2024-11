El creador de 'El juego del calamar' habla de la “gran diferencia” de la temporada 2 y del origen del pelo rojo de Gi-hun

Quedan apenas 50 días para que Netflix estrene la segunda temporada de El Juego del Calamar. La serie surcoreana retomará el próximo 26 de diciembre la historia Seong Gi-hun, también conocido como Jugador 456, tras sobrevivir a la macabra competición que da nombre a la ficción. Lo hará con una “gran diferencia” respecto a la primera temporada, que aún hoy, tres años después de su estreno, sigue siendo la más vista de la historia de Netflix con más de 2.200 millones de horas reproducidas y más de 2.600 millones de reproducciones en su primeros 91 días.

Según contó hace unos días su creador, Hwang Dong-hyuk, en la convención italiana Lucca Comics and Games, ese gran cambio será el siguiente: “Si la temporada 1 fue sobre la historia de Gi-hun, o del jugador número 456, ingresando al 'Juego del Calamar' por primera vez y sobre cómo sobrevive y deja el juego como un ganador, la temporada 2 tratará sobre Gi-hun enfrentándose a sus recuerdos del primer juego: sus experiencias al pasar por un despertar y volver una vez más al juego para detener este juego injusto”

Durante su intervención, recogida por Cultura Ocio, Hwang Dong-hyuk explicó junto al actor Lee Jung-jae por qué el protagonista de El Juego del Calamar terminó la primera tanda con el pelo rojo. “El cabello rojo de Seong Gi-hun al final de la temporada 1 lo saqué de mi cómic favorito, Slam Dunk”, reveló el showrunner. “Después de pasar por una experiencia tan tremenda, para que él viviera una nueva vida pensé que teñirse el pelo de rojo era una especie de comienzo de su nuevo coraje”, añadió el actor sobre su personaje.

En otro evento reciente en Los Ángeles, Hwang Dong-hyuk, también desveló por qué la serie terminará en 2025 con su tercera temporada. “Cuando estaba pensando en la idea para el final de la tercera temporada, creo que se me ocurrió de forma natural que este era el final. Creía que con esa historia había sido capaz de contar todo lo que quería contar a través de la historia de El Juego del Calamar y también en la perspectiva de Gi-hun como personaje, y pensé que no necesitábamos más historias a partir de aquí”, dijo durante el acto, tal como recoge The Hollywood Reporter.

El nuevo avance de la segunda temporada

Todas estas declaraciones han venido acompañadas del lanzamiento de un teaser de la segunda temporada. El avance muestra muestra el regreso de Lee Byung-hun como el misterioso 'El Líder', cuyas verdaderas motivaciones permanecen en secreto, mientras que Hwang Jun-ho vuelve para impulsar la narración como el implacable detective en su propia misión.

En la segunda temporada, Gi-hun tiene la misión desesperada de sacar a la luz la verdad mortal de la competición. Sin embargo, sus advertencias no son escuchadas y las tensiones aumentan cuando sus compañeros cuestionan sus intenciones.