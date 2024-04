'Cuatro al día' se despidió para siempre con lágrimas y un emocionante mensaje para Fernando Díaz de la Guardia

Después de haber formado parte de la parrilla de Mediaset durante los últimos cinco años, Cuatro al día se despidió de la audiencia para siempre este viernes 5 de abril. El magacín de actualidad que presentan Verónica Dulanto y José Luis Vidal desaparece de la pequeña pantalla para ceder su hueco a Tiempo al tiempo, el nuevo espacio divulgativo de Mario Picazo.

Con tristeza se despidieron quien han integrado el equipo del programa, reunidos en el plató para escenificar la despedida.

Dulanto y Vidal han sido los últimos en asumir las riendas de Cuatro al día, pero antes que ellos lo hicieron Carme Chaparro, Joaquín Prat, Mónica Sanz y Ana Terradillos. “¡Ay cuántos sentimientos! Gracias a todo este equipo que nos acogió con los brazos abiertos desde que llegamos en septiembre”, comenzó la presentadora, entre lágrimas y con la voz entrecortada.

En efecto, Dulanto, que ahora acompañará a Picazo en Tiempo al tiempo, se incorporó a Cuatro al día en esta última temporada junto a Fernando Díaz de la Guardia. Él, sin embargo, no estuvo en la despedida, pues lleva tres meses de baja por culpa de una parálisis facial. “Quiero decirle a Fernando Díaz de la Guardia que me hubiera encantado que estuviera hoy conmigo aquí, pero no ha podido ser. Fernando, un beso muy grande y recupérate pronto”, dijo en los últimos segundos de emisión.

Aunque no estuvo presente, el periodista sí mando un mensaje de audio a sus compañeros: “Lo mejor de esta etapa profesional ha sido el equipo, recibir a tiempo el mensaje cómplice desde la redacción y el cariño de la gran familia que forma parte de mi patrimonio emocional. Os quiero, un abrazo”.

Y así, con el equipo al completo frente a las cámaras, y también detrás de ellas, Cuatro al día puso fin a su trayectoria. Se despidió, eso sí, con un mensaje de optimismo y una referencia directa al programa que le sustituirá en la parrilla a partir del próximo lunes: “Cuando algo se acaba es porque otra cosa mejor nos espera. Si no, tiempo al tiempo”.