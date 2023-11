Cuatro presenta 'En busca del Nirvana', su reality 'tróspido' con Raúl Gómez: “Va a ser Trending Topic en memes”

Mediaset ha presentado este martes En busca del Nirvana, el nuevo reality de Cuatro que se estrena el próximo lunes 4 de diciembre en prime time. Un formato con famosos presentado por Raúl Gómez que supone el regreso del sello 'tróspido' al canal y que promete entretenimiento y humor con Nepal como telón de fondo y el karma como un personaje más.

Así lo han expresado sus responsables y protagonistas en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele, y en la que han ofrecido los detalles de estas diez entregas producidas por Warner Bros. ITVP, artífices de marcas de éxito como First Dates o ¿Quién quiere casarse con mi hijo?.

“Veníamos desde hace mucho tiempo hablando de este formato y creíamos que era el momento ideal para hacerlo con este casting ideal”, ha comentado Pablo Abelenda, director de contenidos de la productora, presente en el acto junto al director de producción contenidos de Mediaset Jaime Guerra, el presentador Raúl Gómez y el grupo de concursantes VIP.

En busca del Nirvana es adaptación del formato internacional Reality Queens y lleva a diez exparticipantes de realities al exótico Nepal sin conocer de antemano ni al resto de sus compañeros ni la mecánica y objetivos del programa: encontrar la paz interior lejos de sus rutinas, a través de una divertida competición por equipos que les pondrá al límite y les llevará a vivir en unas condiciones que ni imaginaban.

Alejandro Nieto (Supervivientes 2022, GH VIP 4), Andrea Gasca (La isla de las tentaciones), Aless Gibaja (GH VIP 5), Charlotte Cannigia (GH VIP 4), Cristo Contreras (Los Gipsy Kings), Inma Campano (La isla de las tentaciones), Mahi Masegosa (Maestros de la costura, Supervivientes), Yoli Claramonte (GH 14), Iratxe Soriano (Princesas de barrio) y Christofer Mateo (Supervivientes 2015) son los elegidos para esta aventura que pone en juego un premio de hasta 30.000 euros y que según ellos mismos, “va a ser Trending Topic en memes”.

“Hacía tiempo que no nos divertíamos tanto en edición”

“Es un producto de entretenimiento puro, un reality muy divertido. Tiene mucho humor, esta es la premisa fundamental desde el primer día que nos sentamos a preparar este formato”, ha comentado Guerra. La segunda premisa es la sorpresa: la constante en la que viven los participantes desde el momento en que pusieron un pie en el aeropuerto para emprender su viaje a 8.000 km de casa: “Quisimos que el casting fuese un secreto para que ellos no supieran con quién iban. Desde el minuto uno vais a ver sus cara de sorpresa”, ha añadido el directivo.

A su lado, Abelenda ha asegurado que en En busca del Nirvana hay 12 protagonistas: “Los 10 concursantes, el genio de Raúl Gómez, que es el maestro de ceremonias ideal, y el duodécimo es el karma. El viaje no sólo les transformó a ellos, sino también al equipo del programa”, ha asegurado, confesando que “hacía mucho tiempo que no nos divertíamos tanto en edición, y creo que se refleja”.

Para Raúl Gómez, que vuelve “a casa con un gran formato”, este reality marca las diferencias por “el sello de Warner”: “Hay secuencias muy graciosas que cuando pasan por la magia de edición de Warner, hace que sea tremendo. Lo guay es que al ser la primera vez que se hace en España, los concursantes no sabían las reglas ni a qué se iban a enfrentar día a día. Esa inocencia se ve”.

El presentador admite que su paso por Nepal “fue un viaje maravilloso” y que “ha habido momentos de mucha risa y sobre el paraguas del humor hay muchas cosas. Yo llegué a emocionarme y creo que el humor va a ser el pegamento de este formato, pero va a haber capas y la emoción es una de ellas”.

“No hay nada parecido en televisión”

“No hay nada parecido en televisión, ni lo habéis visto ni lo podéis imaginar”, se ha aventurado a afirmar Mahi Masegosa, una de las protagonistas del programa que mayor trayectoria en realities acumula. La ex de Supervivientes, Maestros de la costura y La casa fuerte se ha mostrado agradecida por formar parte del proyecto y ha reconocido incluso que es “el trabajo del que más orgullosa estoy porque el resultado es increíble: es muy dinámico, gracioso y fresquito”.

Junto a ella, otro ex de Supervivientes como Alejandro Nieto ha dudado a la hora de responder si En busca del Nirvana ha sido más duro que su paso por la isla de Honduras, ha afirmado que en este viaje “he llorado más que en mi vida” por las condiciones y se ha mostrado seguro al decir que “a la tele le hace falta reírse, y aquí se reirán”.

“He sobrevivido imaginándome que estaba en mi jacuzzi cuando en realidad estaba viendo monos”, ha declarado Cristo Contreras, mientras que Christofer Mateo ha definido el reality como “una experiencia única”. “He querido abandonar muchas veces, pero ahora me alegro de no haberlo hecho. Me han dado muchos brotes”, ha dicho por su parte Iratxe Soriano, al tiempo que Andrea Gasca ha afirmado volver con un gran aprendizaje: “Soy una persona que cuido mucho mi imagen, pero allí llegó un momento que ni me miraba al espejo y no me importaba. Estaba descubriendo tantas cosas que eso pasó a un segundo plano”.

Preguntados por si las situaciones en el programa están guionizadas, Pablo Abelenda ha apuntado a la calidad del casting para defender que las personalidades son reales: “Seríamos los mejores guionistas del mundo, y ellos los mejores actores del mundo”. En la misma línea, Raúl Gómez ha explicado que “cada uno empieza con su personaje, y a medida que pasan los días van enseñando cosas que ellos no se imaginaban. No hay guionista tan bueno para crear esto. Desde dirección y guion se les pone en situaciones que se sabe que van a brillar”.

En ese sentido, Alejandro Nieto ha argumentado que “cuando vi a Aless Gibaja pensé que era un personaje televisivo, que exageraba por el show, pero sin cámaras era igual”, y Yolanda Claramonte ha señalado la naturalidad e ingenuidad como claves del grupo: “Venimos vírgenes. Al ser un programa nuevo aporta la frescura que Cuatro necesita”.

Finalmente, y cuestionado sobre una hipotética continuidad de la marca tras conocer cómo funciona en audiencias la primera temporada, Jaime Guerra ha respondido que “es un formato internacional y a lo mejor en vez de buscar el Nirvana buscamos otra cosa. O repetimos Nirvana, o repetimos con Warner una situación parecida”.

La mecánica de 'En busca del Nirvana'

A lo largo del programa, los diez concursantes se dividirán en dos grupos: el equipo Shiva, dios de la creación y la destrucción, venerado también por representar el yoga y la meditación; y el equipo Ganhesa, deidad de la abundancia, el conocimiento y el intelecto superior.

Nombres celestiales para pruebas de lo más terrenales: una competición de recogida de heces en medio del campo, una escalada a contrarreloj en un rocódromo, una inusual carrera de carros tirados por bueyes, una pesca de patitos de goma en un río acompañados de una ancestral etnia nepalí... entre otras muchas situaciones. Todo ello acompañado de actividades en las que se pondrá a prueba su vertiente más espiritual, como aprender mantras budistas, practicar la meditación diaria para liberarse del apego a lo material o realizar complejas figuras de yoga.

El resultado de esas pruebas determinará el equipo que gana algunos privilegios para vivir la experiencia de manera más cómoda y el que tendrá que conformarse con las austeras condiciones que ofrece el entorno de por sí.