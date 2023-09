'Cuentos chinos': de la indirecta de Susi Caramelo por las bajas audiencias, al deseo de la madre de Jorge Javier

Cuentos chinos arrancó su tercer programa con la madre de Jorge Javier Vázquez como invitada especial, a la que sentó entre el público para conocer su opinión. “Fíjate si Telecinco es un canal familiar que está hasta mi madre”, bromeó el presentador.

El segundo día de 'Cuentos chinos' arrancó con la confesión de Jorge Javier: "No sé de qué va el programa"

Más

Entraron ambos a plató y el catalán le preguntó a su progenitora a quién le gustaría ver: “Al Kiko Matamoros”, respondió ella y ante la cara de su hijo dudó: “¿No lo he hecho bien?”. Entre risas, se quedó junto a Jing Jing a seguir la grabación.

Tras ello, Jorge Javier dio paso a Prince Royce, el primer invitado internacional, con el que acabó cantando 'Deja vu' - el tema que compartió con Shakira-, para acabar interpretando su nuevo tema.

Minutos después entraba Susi Caramelo que pedía bailar una bachata con el cantante y así lo hicieron. Al volver a la mesa a sentarse, el artista bebió de una taza del programa y la colaboradora soltó entre risas el siguiente comentario: “¿Ya tenemos merchandising? Mucho nos hemos precipitado, ¿no?”, en referencia a las bajas audiencias de las que también habló Jorge Javier el primer día.

No fue la única indirecta de Caramelo, con la que el presentador se lanza pullas continuas, tras ver una actuación de Got talent en la que un participante se metía un palo por el ano: “Eso sí que fue cagarse en Telecinco y no lo que hiciste tú cuando te cancelaron el Sálvame”, bromeó.