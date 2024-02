Dani Fernández revela el consejo que le dio a los concursantes de 'OT' y señala “lo único” que no le gusta del programa

Solo días después de dejarse ver en OT 2023, Dani Fernández ha reflexionado sobre los pros y contras de los formatos de talento televisivo, a partir de su propias experiencias. El cantante, que arrancó su carrera en Eurojunior y luego despegó con Auryn, explica cómo procuró advertir a exconcursantes de Operación Triunfo de la realidad de la industria musical.

En el podcast Animales humanos, Fernández cuenta qué les contó a exparticipantes del formato de Gestmusic después de coincidir en un concierto. Fue poco tiempo después de abandonar Auryn, cuando estaba peleando por hacerse su hueco en solitario y sin atención mediática: “Y les metí una chapa... Yo acababa de salir de mi banda, y para ellos yo no era nada interesante: era este de Auryn que ha terminado y no hace nada, empezando literalmente de cero [...] Les decía que ahora estaban en un mundo de fuegos artificiales, donde todo el mundo los quiere. El momento será cuando no los quieran. Ya verás cuando empiecen a competir entre todos”.

“Con Roi he hablado mucho de esto, y me dio las gracias”, afirmaba el artista. “Este tipo de charlas hay que hacerlas más a menudo entre artistas”, agregó, cuestionando que no exista un sindicato para los cantantes.

Su experiencia en la Academia y el punto negativo del programa

De ahí, pasaba a opinar directamente sobre Operación Triunfo. “Conozco tanto la industria de la música que a mí ya no me pueden engañar. Yo he vivido OT, lo que pasa es que no fue como tal: yo tenía 11 años cuando vivió un falso OT, porque éramos niños”, comenta refiriéndose a Eurovisión 1. “Éramos 42 niños metidos allí, en la Academia. Cuando salió Manuel Carrasco y terminó esa edición, nos metieron allí”.

“Como concepto yo creo que es bonito. Que un programa te dé la oportunidad de crecer, de conocer, de expresarte… Sobre todo, porque tú puedes mejorar mucho”, valora Fernández, que reconoce que fue muy positiva la experiencia porque conoció a otros chicos con similares intereses. “Ahora todo habla de luchar por tus sueños, pero antes no era así”.

Fernández, que firmó entonces su primer contrato discográfico, prosigue: “Lo malo de este tipo de proyectos, ya no solo de OT sino de La Voz y en general, es que tú te ilusionas, porque piensas que vas a salir de ahí siendo dios. Lo he vivido en mis propias carnes. Ahora, me parece muy guay por parte de OT que se les diga constantemente: 'Chavales, mejorad'. Eso antes no te lo decían así. Ahora sí”.

En lo que respecta al talent show que está a punto de cerrar su edición de 2023 en Amazon Prime Video, sí le achaca un punto negativo, que tiene que ver con la variedad musical que tienen que defender los aspirantes: “Lo único que no me gusta, y es algo personal, en cuanto a formato es que ellos tienen que cantar de todo. Entiendo que a mucha gente le parezca bonito, pero imagínate que a mí me hacen bailar. No es que no brille, es que no va conmigo. Soy de los que piensa que un artista tiene que mejorar dentro de su estilo”, opina, recalcando que es su “gusto personal”.