'Baila como puedas': Estos son los 16 bailarines que acompañarán a los concursantes famosos en TVE

Tras haber dado a conocer el casting de famosos participantes y al jurado, a RTVE solo le quedaba por anunciar a los 16 bailarines de distintas disciplinas que buscarán el triunfo en Baila como puedas. La cadena pública ha dado a conocer a los integrantes que quedaban por conocerse de su nuevo talent show de baile presentado por Anne Igartiburu, que llegará en paralelo a la emisión de Bailando con las estrellas en Telecinco.

Recordemos que el formato será una reformulación dentro del género de baile, en lugar de una nueva versión de Mira quién baila como se planeó en un inicio, tratándose así de una producción 100% original de Zeppelin TV (Banijay) desligada del original británico Stricly Come Dancing. El principal cambio es que, en lugar de poner el peso de la competición en los famosos, serán los expertos en las disciplinas quienes compitan.

De la mano de bailarines profesionales, las celebrities tendrán que asumir complejas coreografías en todo tipo de estilos. Cada una elegirá a un profesional de la danza para formar pareja, siendo evaluadas cada semana por un jurado. Su rendimiento determinará si el bailarín profesional continua en el programa o si debe abandonarlo, cambiando la celebrity de profesor para, esta vez sí, lograr dar lo mejor de sí misma.

En el casting de jóvenes talentos destacan artistas que han pasado ya por formatos como The Dancer, también en TVE, musicales como El rey león, Malinche o Bailo Bailo, y que han formado parte de los equipos de baile de estrellas como Dua Lipa, Alejandro Sanz y Rosalía.

Los 16 bailarines de 'Baila como puedas'

· Alba Keita (24 años)

Domina el hip-hop comercial, el flamenco y el lírico. Natural de Málaga, con 20 años se fue a Los Ángeles, durante un tiempo, para seguir formándose. De familia artista, ha colaborado con Andrea Bocelli y Alejandro Sanz en los Grammys latinos. Su sueño es construir un orfanato en Mali.

· Anna Valdivieso (24 años)

Jazz, comercial, urbano, heels (tacones) y lírico son los estilos que domina esta barcelonesa que ha bailado con Sebastián Yatra, Becky G, Bustamante y Ana Belén. Ha formado parte del elenco de bailarines en programas de televisión como La noche D y Dúos Increíbles, y bailó en un evento en Catar donde también cantó Mariah Carey.

· Darío Saez (29 años)

Madrileño de Mejorada del Campo, lleva más de un año con su proyecto ‘La Mamafia’, unas clases para mujeres de entre 30 y 60 años. Domina el estilo urbano, el hip hop y los heels y aspira a no ser un ser un simple bailarín: quiere ser the main character.

· Esther Casterá (25 años)

Natural de Alzira (Valencia) y residente en Madrid, su punto de inflexión profesional llegó cuando consiguió bailar con Dua Lipa, un hecho que le cambió la vida ya que sus padres empezaron a creer en su carrera artística. Especialista en house, contemporáneo enfocado al trabajo de suelo, jazz, funk y heels, ha bailado con Shakira, Rosalía, Marta Sánchez y Zahara.

· Ilya Vybornov (29 años)

Nacido en Moscú, vivió allí hasta los doce años, cuando se trasladó con sus padres a Barcelona. Especialista en new style (estilo propio), reggaeton comercial y old school, tiene su propia escuela de danza. Muy viral en redes, ha participado en programas de televisión, como The Dancer.

· Iván Guijo (18 años)

Con estudios de interpretación, este madrileño afirma que su mayor habilidad es conectar el cuerpo con la emoción y el sentimiento. Especialista en urbano, hip-hop, contemporáneo y locking, el baile le ha ayudado a superar obstáculos que la vida le ha puesto en el camino.

· Javier Vacchiano (33 años)

El sueño de este mallorquín es ser cantante como Lola Índigo, y los estilos de danza que domina son el contemporáneo, las acrobacias y el urbano. Actualmente actuaba en Bailo bailo, el musical de Raffaella Carrá, pero lo ha dejado para participar en Baila como puedas.

· Keryan Pastelero (18 años)

Nacido en Barcelona, se mudó a Madrid con 17 años para perseguir su sueño de ser bailarín profesional. A pesar de su corta edad, montó su propia compañía de baile y lleva varios grupos de competición. Domina el jazz, el funk, el waacking y el comercial. También participó en una película india con coreografías de Bollywood.

· Lucrecia Petraglia (24 años)

Nació en Venezuela y ha vivido en México, Palma de Mallorca y Madrid. Con Antonio Banderas como padrino artístico, ha actuado en su musical A chorus line y en su documental Escena en blanco y negro. Domina el lírico, el contemporáneo, el jazz y el sexy style con heels. Su sueño es ser protagonista de un musical tipo Moulin Rouge, y hacer una gira internacional con Aitana. Es una apasionada del yoga.

· María Seco (32 años)

Pionera en abrir una escuela de danza en Badajoz, ha viajado dando clases por Latinoamérica, Los Ángeles, Miami, Londres, Polonia o Nueva York. El urbano, el hip-hop y el reggaetón son los estilos que domina, y ha trabajado con Justin Quiles, De la Guetto, Gente de Zona, Juan Magán, Nino Vargas, Chema Rivas, Maikel Delacalle, Omar Montes y muchos otros.

· Natalia Vela (34 años)

Ganadera en invierno y coreógrafa de orquesta en verano, Natalia vive en Cáceres, donde es conocida como la rural dancer por las coreografías que realiza con sus ovejas. Especialista en hip-hop, contemporáneo, jazz y latino, es muy fan de Michael Jackson. Estudió realización e hizo prácticas de paparazzi.

· Nick Morilla (29 años)

Tras una adolescencia conflictiva, encontró su refugio en el baile y se reformó. Natural de Málaga, el baile es su objetivo en la vida y, su sueño, tener su propio espectáculo estilo Magic Mike. Es especialista en baile urbano, contemporáneo, afro, comercial y sexy style.

· Raúl Calvente (23 años)

De Granada llega este bailarín que se considera diferente porque fusiona flamenco y urbano. A pesar de su juventud, ha bailado con artistas como Alejandro Sanz, Antonio Carmona y Nia Correia, y su sueño es hacerlo con Niña Pastori, Rosalía o Estrella Morente. Su último trabajo como bailarín fue en el musical Malinche, de Nacho Cano.

· Sandra Ly (27 años)

Vietnamita de nacimiento, fue adoptada en Barcelona. Dejó su trabajo como directora de arte para dedicarse totalmente a la danza. Muy viral en redes, domina los estilos sexy en heels, urbano, comercial, reggaetón y jazz. Ha trabajado con Justin Quiles, Mike Towers o Ferxo y para grandes marcas, y ha participado en programas como The Dancer.

· Santiago Granizal (38 años)

Natural de Uruguay, vino a España y se ganaba la vida bailando en la calle. Después de mucho sacrificio y de trabajar en todo tipo de oficios, consiguió formar su propia escuela de baile. Reside en Barcelona, es especialista en samba, tango, urbano y contemporáneo, y campeón del mundo en Same sex de baile de salón.

· Sarah Bonfill (23 años)

Natural de Baní (República Dominicana), con 11 años y tras una operación a corazón abierto, los médicos le dijeron que no podría volver a bailar. Con mucho esfuerzo, consiguió volver al escenario cinco meses después. Sarah domina el afro, el urbano y el flamenco, y ha participado en videoclips de Rosalía y Dua Lipa. Vive en Barcelona y su sueño es trabajar en el musical El rey león.

Los ocho famosos y el jurado

Los ocho concursantes famosos son el jinete profesional y ex jugador de polo Álvaro Muñoz Escassi, al que acabamos de ver en MasterChef Celebrity; la cantante Ana Guerra, que se proclamó ganadora de El desafío hace un año; la empresaria y modelo Fabiola Martínez; el exfutbolista, modelo y comunicador Jaime Astrain, la periodista Lydia Lozano, que acaba de incorporarse a Mañaneros en TVE; el futurólogo Maestro Joao; el empresario Nicolás Vallejo-Nágera y la cantante, actriz, modelo y productora italiana Sabrina Salerno.

El jurado, por su parte, estará formado por Beatriz Luengo, Rafa Méndez, Normal Duval y Yolanda Ramos. Los tres primeros evaluarán los aspectos técnicos propios de la danza, mientras que Ramos valorará la parte interpretativa del trabajo por parejas y su gestión de las emociones. El jurado al completo determinará si el bailarín profesional continúa en el programa o si debe abandonarlo, cambiando la celebrity de profesor para, esta vez sí, lograr dar lo mejor de sí misma.