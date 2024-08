Movistar Plus+ transforma la exitosa cuenta en Instagram de 'La Resistencia' de Broncano en la oficial de la plataforma

Con su marcha a TVE, donde próximamente conducirá un nuevo programa nocturno, David Broncano ha dejado una suculenta 'herencia' a Movistar Plus. La plataforma se ha quedado con la cuenta de Instagram de La Resistencia, el late show que el gallego presentó desde 2018 hasta el pasado mes de julio, cuando inició los preparativos de su traslado a la cadena pública.

Sería esto una simple anécdota si no fuera porque La Resistencia tenía más de tres millones de seguidores en Instagram, más incluso que Movistar Plus+. Dadas las circunstancias, la plataforma ha decidido mudarse a la cuenta del mítico programa para no desperdiciar el enorme impacto que este tenía, de manera que el perfil de La Resistencia ahora es el perfil de Movistar Plus+.

Simplemente se han requerido unos pequeños cambios estéticos para llevar a cabo esta reconversión, aunque nadie ha borrado los viejos contenidos del ya extinto programa. Todavía está, por ejemplo, el mensaje de despedida del equipo de La Resistencia en el que se menciona su traslado a TVE.

Para que esta especie de mutación fuera menos traumática, Movistar Plus+ ha elaborado un vídeo en el que algunos de sus grandes estrellas comentan la salida de Broncano y el legado que este deja en la plataforma de Telefónica: “Muchachada, creo que David ha dejado algunas cosas en herencia”.

La Resistencia tenía un grandísimo eco en las redes sociales. Además de estar presente en Instagram, el programa también había accedido a Twitter (donde todavía acumula 1 millón de seguidores), Tik Tok (5 millones), YouTube (3,7) y Facebook (3,6 millones). Estas cuentas dejaron de tener actividad cuando cesaron las emisiones del programa, pero todavía mantienen su identidad.

El humorista desembarcará en la cadena pública próximamente para presentar un nuevo formato de entretenimiento que se emitirá cada noche después del Telediario, por lo que competirá con El Hormiguero de Pablo Motos (Antena 3) y el nuevo espacio de Carlos Latre en Telecinco, llamado Babylon Show.

Broncano llegará a Torrespaña con el equipo de La Resistencia, pero no podrá usar el nombre del programa que tan famoso le ha hecho.