'El debate de las tentaciones' regresó con algo que Andrea “nunca había contado” y “rajó” de una de sus compañeras

Telecinco rescató, en el late night de este lunes, el Debate de las Tentaciones que había relegado a Mitele Plus. Como plato fuerte del regreso del formato, Sandra Barneda tuvo como invitada a Andrea Bueno, la que fuera protagonista de la presente edición hasta que decidió abandonar sola, sin su novio Álvaro.

“Ha sido la protagonista de una hoguera de confrontación histórica” decía la presentadora y le daba paso. La joven de 19 años se sentaba, entre nerviosa y a la defensiva, esperando a las preguntas de los colaboradores: “Me van a ir puteando por turnos”, comentó en voz baja.

Así, la joven que había sido una de las más implacables con su novio, respondió que sí le gustaría tener a alguien como ella como pareja: “Alguien con mi personalidad y valores me encantaría”. Aunque reconoció que le daba “pena” verse en las imágenes porque nunca había visto el programa y solo “sabía que era puterío pero no hasta qué punto”.

Preguntada por si se arrepentía de algo: “Me arrepiento de haber ido, no de otra cosa. (...) Saco positivo verme y ver el problema de ira que tenía, que no la controlaba”. Así como también lamentó el acoso en redes. “Estoy sufriendo por lo que me dicen en redes pero lo llevo de la mejor manera posible. He recibido mensajes muy fuertes. Mensajes que a cualquier niña de 19 años si no tiene la cabeza en su sitio se quita de en medio”.

Al escuchar que algunos colaboradores defendían a Álvaro ella confesó algo que les sorprendió: “Te voy a explicar algo que nunca he explicado. Él sabía mis límites y se hizo el sorprendido, se estaba marcando el papelón. Cuando me ofrecieron ir al programa dije que no podía, porque estaba en un momento difícil en mi vida y cuando le dije que no iba, me dijo que si no lo hacía me dejaba. Fui porque lo amaba. Yo no quería estar ahí”.

Cuando acabó su entrevista, Andrea quiso quedarse comentando el programa y aprovechó para “rajar” de una de sus compañeras: “Ruth y Niko quieren ser los perfectos de la edición, en cada temporada tiene que haber alguno y ellos quieren ser. Pero bien que le dice después a sus compañeras que hagan lo que sientan”, señaló, dejando constancia de que se lleva solo a Alba Casillas como amiga de su paso.