Desconcierto en 'GH VIP' con la expulsión de una de las favoritas a las puertas de la final: “No ha podido ser”

GH VIP 8 ha dado un nuevo giro de guion al dejar a las puertas de la final a una de las concursantes favoritas: Carmen Alcayde. La colaboradora era una de las que más había luchado por llegar más lejos, que más contenido había dado y más ilusión había mostrado por ser finalista.

Marta Flich le daba la noticia: “La audiencia ha decidido que no debe ganar GH VIP 8 Carmen”. Unas palabras que dejaban desconcertados a todos sus compañeros que también la veían como una de las más fuertes. “Entré para dos semanas y he llegado hasta aquí, no me lo esperaba. Estoy muy contenta de donde he llegado”, aseguraba la ya sexta finalista.

“Quería llegar a la final para coger de la mano a mis ganadores: Albert y Naomi. Todos lo merecen y no ha podido ser, pero les seguiré en el plató”, acabó diciendo, así como abrazando a Laura con un “te quiero, nos quedamos con lo bueno”.

Una despedida que hacía sombra a los juicios que se habían celebrado minutos antes para que todos los concursantes respondieran a las acusaciones del público:

Luitingo confiesa estar enamorado de Jessica Bueno

Luitingo llegó a la sala acusado de ser un carpetero. Como testigos de la acusación se personaron Pilar Llori y su hermana que aseguraron que había “camelado a tres mujeres en un mes”.

Él se declaró inocente y en su defensa apareció Jessica Bueno. Al verla se le iluminó la cara y no dejó de halagarla antes y después de escuchar lo que dijo de él: “Es un amigo leal cariñoso, atento, cuida a la gente que quiere. Considero que sus actitudes con Pilar y conmigo son totalmente diferentes. Con el tiempo la confianza y el apego ha sido mayor porque nos necesitábamos mutuamente”.

Un argumento que no convenció a Llori: “Que defiendas que es una amistad no quita que él no sienta lo mismo por ti. Estás retroalimentando un enamoramiento que tiene hacia ti”.

Para aclarar los sentimientos de los que hablaban ambas, el juez se dirigió a Luitingo y le preguntó de forma directa si está enamorado de Jessica: “Sí”, dijo en voz baja. Y el juez repitió: “Sí está enamorado de Jessica”. Ella sonrió aunque señaló que dentro de la casa “podían confundirse los sentimientos”.

A pesar de las acusaciones y las defensas, la audiencia dio su veredicto: “El jurado popular ha decidido que usted sea declarado culpable”.

El pueblo contra Laura Bozzo por veleta

El juez manifestó a Laura Bozzo que el pueblo la acusaba de traicionar al team naranja y para demostrárselo dio paso a unos vídeos en los que ella criticaba a sus miembros. Tras ver las imágenes ella pidió abandonar la sala, porque no quería responder a las preguntas ni ver más imágenes así. “Pido hablar con producción”, alegaba.

Pero todo empeoró cuando llegó el testigo sorpresa de la acusación que era Pedro Alcayde, el hermano de Carmen: “Creo que Laura ha engañado a mi hermana para que creyera que es su amiga, y luego grabar vídeos en su contra. Además, ha hecho trampas por lo que no representa los valores del team”.

¿Soy el único que quiere que le aparezca el robot inca en un coreano? #GHVIPGala14 pic.twitter.com/hBGN1Z2YCS — Gran Hermano (@ghoficial) 14 de diciembre de 2023

Al escuchar esas palabras, Laura se mostró cabizbaja: “Me estoy arrepintiendo mucho de haber venido aquí y estar exponiéndome a esto. Esto es España contra mí”. Sin embargo, su opinión cambió al ver a Miriam Saavedra defenderla a través de una pantalla, asegurando que España está con ella y toda Latinoamérica.

Pero a pesar de sus argumentos, el jurado sentenció: “La audiencia ha decidido que usted sea declarada culpable”.

Naomi y Albert los únicos inocentes, frente al “mueble” de Michael y la “bienqueda” de Carmen

Los únicos inocentes fueron Naomi y Albert. A la primera se le acusó de imitar a Álex Caniggia, pero tanto ella como Marta Peñate alegaron que tenía suficiente personalidad como para necesitar copiar a nadie. Así como también defendieron a Albert de su acusación.

Los que sí fueron declarados culpables fueron Michael por ser “un muermo, mueble y lapa” que necesita acercarse a alguien para brillar. Varios fueron los compañeros que aseguraron que tenía muy buen corazón pero no daba contenido como concursante de reality.

Sorprendió ver a Yola Berrocal como defensora, hasta que explicó que es su “amiga y representante”. Subrayó que el italiano siempre “ha dado su opinión, la gente habla de él, su espíritu es el de GH, ha fomentado relaciones auténticas, empático con los compañeros”. E incluso lo comparó con Gandhi que “también era un líder y buena persona”. Pero aún así fue declarado culpable.

Marta Peñate: "Me encanta Naomi y actualmente es mi ganadora de Gran Hermano" #GHVIPGala14 pic.twitter.com/FDRpzVH5ow — Gran Hermano (@ghoficial) 15 de diciembre de 2023

Como Carmen Alcayde, acusada de “bienqueda”, que tampoco llegó a negar ni ella: “Me estoy curando de eso, he tenido situaciones de cobardía, he sido cobarde al no defender a mis amigas porque no quería enfrentarme por no perder los papeles. Solo quiero ser feliz y que todo el mundo esté bien. Sí he cometido grandes cagadas porque soy humana”.

Apareció Frank Blanco para defenderla, como “fan de Carmen”, pero el jurado popular lo tuvo claro: “La audiencia de GH VIP ha decidido que usted sea declarada culpable”.