Un doble del rey Felipe VI se cuela como concursante en 'El cazador' de TVE: “Si no es él, se parece mucho, mucho”

Hace ahora tres años, La Resistencia de Movistar Plus+ puso el foco en un asistente entre el público por su llamativo parecido con el rey Felipe VI. Aun llevando mascarilla, las facciones de este hombre anónimo llamaron suficientemente la atención al equipo de David Broncano como para hacer chanzas al respecto. Este lunes, El cazador ha traído de vuelta aparentemente al mismo individuo, o en su defecto a otro “clon” casi idéntico.

El concurso de La 1 hizo bromas al respecto desde su mismo comienzo. “Yo estoy nervioso... Tú dirás lo que quieras, pero si no es él, se parece mucho, mucho... Pero me habrían avisado antes, nadie me ha dicho nada”, comentó Rodrigo Vázquez siguiendo la broma. Incluso en redes sociales se refirieron al participante, directamente, como Rodrigo Vázquez.

“Soy Antonio, y también soy real. Pero no soy él. Vengo a por el bote”, se presentó él mismo. “Ya debes estar aburrido del chiste, ¿no?”, le comentó el presentador cuando le tocó entrar en juego. “No sé de qué me hablas”, replicó con humor el concursante.

Procedente de Benidorm, es recepcionista en un hotel, y destacaba lo útil que le había resultado su parecido físico con el monarca ante los turistas británicos. “Son mucho de monarquía”, explicaba antes de afrontar su primera ronda de preguntas.

La suerte sonrió al concursante, sin necesidad de apelar a privilegios reales, y llegó a la caza final en compañía de Yolanda, repetidora de El cazador, aunque no lograron hacerse con el bote. Erundino se encargó de aplacar sus afanes.