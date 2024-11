Pablo Motos y Vicente Vallés hablaron de los bulos en 'El Hormiguero': “Se fabrican falsedades”

El Hormiguero parece haber encontrado un patrón que le funciona para ganar a La Revuelta de Broncano. Aunque el programa de La 1 de TVE ya se ha asentado como habitual líder del access, el de Pablo Motos lleva dos lunes seguidos imponiéndose (además con claridad) al recibir a invitados que le permiten desarrollar entregas de corte muy político.

El pasado lunes día 4 fue con Arturo Pérez-Reverte, cuya entrevista se extendió todo el programa eliminándose todas las secciones, y consiguió su victoria más clara. Y este lunes 11 de noviembre el protagonista ha sido Vicente Vallés, al que también se le dedicó prácticamente todo el programa, salvo los últimos minutos que fueron para la tertulia de cómicos.

El presentador y director de Antena 3 Noticias 2 acudió al plató de El Hormiguero tras la cobertura de las elecciones en Estados Unidos para analizar la victoria de Trump, pero Pablo Motos también quiso hablar junto a él de la política española, principalmente por la gestión de la DANA en Valencia.

En un momento de la charla, Motos apuntó que habría que “revisar si los protocolos fallan porque hay demasiados”, y Vallés le concedió que “los protocolos no son útiles en el 100% de los casos. Hay circunstancias en las que hay que saltarse el protocolo”, para luego directamente ejemplificar: “Si hay que mandar al Ejército sin esperar a que te lo pidan, pues se manda. Si no te lo piden, el que se está equivocando es el que no te lo pide, pero si tú no mandas al Ejército te estás equivocando tú también por no mandarlo”.

“Hay veces en las que hay que saltarse el protocolo. Y si hay que mandar al Ejército, se manda sin que te lo pidan”



Vicente Vallés

Ultraderechista monárquico

Golpista en potencia #MazonDimision#MazonDimissio pic.twitter.com/Qo2rzVrhrN — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) November 12, 2024

El periodista repartió así responsabilidades entre el gobierno de la Generalitat Valenciana y el Gobierno Central pese a señalar también que “no es discutible no aplicar el protocolo, pero quizás es que de vez en cuando no hay que aplicar el protocolo”, y tras especificar que “el presidente de la comunidad autonóma se supone que es quien tiene las competencias primeras”.

Este martes acaba de conocerse que Mazón rechazó un ofrecimiento de colaboración de Sánchez pasadas la 22.00 horas del día de la DANA, pero el razonamiento de Vallés en El Hormiguero llegó después de que Feijóo cerrase filas con Mazón y señalase como único responsable de la DANA a Sánchez, como en ambos casos explica elDiario.es.

Hablaron de los bulos: “Es muy problemático”

La tragedia de la DANA se ha convertido también en un terreno abonado para los bulos. De hecho, el mismo Pablo Motos propagó uno el lunes pasado en El Hormiguero con la frase que Pedro Sánchez nunca dijo pero la derecha y extrema derecha están usando como bandera para atacar al presidente del Gobierno. Sin comentar casos concretos, ambos mostraron su preocupación por los bulos, con Motos introduciendo: “Con la DANA hemos visto por un lado la solidaridad, y por otra parte la barbaridad de bulos, hasta el punto de no saber, cuando te encuentras una noticia, si era verdad o no”, y lanzándole una pregunta: “¿Si como sociedad perdemos la verdad como referencia, vamos al caos?”.

Vallés respondió: “Es muy problemático. Cuando las mentiras fabricadas a propósito se imponen, pues es más complicado. Es verdad que puede surgir una información que no sea exacta, o real, pero sin mala voluntad. Simplemente que alguien se ha equivocado en el dato, y lo ha dado mal. Pero hay otras veces que se fabrican las noticias falsas, que como tal es una contradicción en sus términos: o es noticia, o es falsa. Pero bueno, se fabrican falsedades, que tienen muy fácil expansión a través de las redes sociales, y que ciertamente hay mucha gente que acaba creyéndoselas, y que muchas veces es verdad que es difícil discernir si son o no ciertas”.