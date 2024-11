Feijóo cierra filas con Mazón y señala como único responsable de la DANA a Sánchez: “Tenemos un Gobierno fallido”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha renegado este martes de la “trifulca política” por la gestión de la DANA de València. “Las víctimas requieren política de altura”, ha sostenido en una entrevista en Antena 3 en la que él mismo minutos antes ha acusado al Gobierno central de no intervenir en la catástrofe porque la Generalitat valenciana no es del PSOE, de “asaltar RTVE” en el Congreso “cuando la gente se estaba ahogando”, de ocultar la información real de la situación de los embalses, de evitar dar explicaciones y de no asumir el mando. A la vez, Feijóo ha cerrado filas con Carlos Mazón y ha justificado la ausencia del presidente de la Generalitat en el comité de crisis: “No forma parte del Cecopi”.

Feijóo ha ofrecido su primera entrevista dos semanas después de la DANA que anegó Valècia el pasado 30 de octubre y que se ha cobrado la vida de más de 200 personas, además de provocar daños por miles de millones de euros. El PP ha intentado en las últimas horas emerger por encima de la bronca. “Nosotros no vamos a entrar en el barro ni vamos a contribuir a que la política española se emponzoñe más”, dijo el lunes el portavoz nacional, Borja Sémper. Una intención que no ha durado ni 24 horas.

El líder del PP, muy impetuoso durante toda la entrevista, ha alabado que Mazón vaya a ser “el primer político en comparecere” para dar explicaciones sobre la gestión de la DANA, pese a que lo hará el jueves y este mismo miércoles están previstas las intervenciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso y el Senado, repectivamente.

Feijóo ha señalado directamente al Gobierno por no asumir el mando de la gestión de la DANA en la misma tarde del martes 29. Según el líder del PP, se tuvo que haber declarado la emergencia nacional a las 20.00 de ese 29 de octubre. La Generalitat no mandó la alerta ciudadana a los móviles hasta las 20.12. Ayer, fuentes de la dirección del PP aseguraron a elDiario.es que el Gobierno debió tomar el control el miércoles por la mañana.

Pese a lo dicho por él mismo y por su propio portavoz, Feijóo ha optado por atacar al Gobierno. “Si la Generalitat hubiera sido del PSOE, el comportamiento [del Ejecutivo] hubiera sido distinto”, ha dicho. El líder de la oposición ha dado así a entender que Pedro Sánchez prefirió no asistir al Govern valenciano, y con él a todos los ciudadanos de la provincia, de forma consciente y para minar a sus rivales políticos. La semana pasada, el portavoz parlamentario, Migue Tellado, ya acusó al Gobierno de “mala fe”.

Feijóo ha abundado en su estrategia. “El miércoles [30], cuando la gente se estaba ahogando, el PSOE convoca un Pleno [en el Congreso] para asaltar RTVE y nombrar a 14 consejeros”, ha dicho, para también acusar a los socialistas de haber promovido una moción de censura en Requena “cuando no se sabía cuántos desaparecidos”. Tanto el Pleno de RTVE como la moción de censura estaban previstos desde días antes.

Pero el líder del PP no solo ha atacado con toda su furia al Gobierno, sino que ha cerrado filas a su presidente autonómico. Pese a las dudas de los primeros días y la soledad en la que le dejaron sus homólogos de otras comunidades, y pese a que Mazón dejó mal a su jefe de filas al contradecirle sobre la cooperación del Ejecutivo en las primeras horas de la DANA, Feijóo ha asumido el argumentario de la defensa de Mazón.

Feijóo ha defendido que la AEMET planteó a medio día del martes que las lluvias “iban a remitir”, y que con esa información Mazón “abandona el despacho”. Lo que no dice Feijóo es que lo hizo para irse a comer durante horas con una periodista a la que, según la versión oficial, intentó convencer para colocarla a dedo al frente de la televisión pública valenciana.

Contra todas las evidencias y declaraciones en sentido contrario de muchas personas que intentaron contactar con él sin éxito, Feijóo ha dicho que Mazón estuvo “informado” y “en contacto con su gente”. Además, el líder del PP ha asumido la tesis lanzada por el propio Mazón de que, legalmente, el presidente de la Generalitat “no forma parte del Cecopi”, el comité de crisis al que no llegó hasta pasadas las siete de la tarde del martes.

Feijóo ha rebajado la importancia de la comida “de trabajo” que tuvo ausente a Mazón durante horas. Y ha arremetido de nuevo contra el Gobierno. “No he visto que le hayan preguntado a la viceprtesidenta que tiene las competencias, Teresa Ribera, dónde estaba comiendo. Estaba entre París y Bruselas”, ha dicho, sin explicar que estaba en reuniones oficiales de la Unión Europea y que se sumó por videoconferencia a la reuniones del comité de crisis del Gobierno central de ese mismo día 29.

Feijóo ha insistido en que “nadie le pregunta al número dos [de Ribera, el secretario de Estado] porque estaba en Cali, Colombia”, también en un viaje oficial. Lo mismo ha insinuado sobre la directora general de Protección Civil que “ese martes tomó un vuelo para irse a Brasil”.

“El presidente tomó las decisiones con información de los organismos estatales”, ha planteado, para inmediatamente reconocer que hubo alcaldes y alcaldesas que tomaron decisione esa misma mañana del 29 de octubre con la misma información con la que la Generalitat no las asumió. Incluso hubo quien las tomó un día antes, como la Universidad de Valencia, lo que le valió las críticas del propio Mazón.