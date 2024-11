El PP acusa al Gobierno de actuar “de mala fe” por no activar la emergencia nacional en València

“La política en España se ha reducido a la división, a la confrontación y a la competencia partidista. Pondremos todo de nuestra parte para que la política esté a la altura de las circunstancias y del pueblo”. Así se expresó el pasado lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia sin preguntas en la que pidió una “política útil, humilde, autocrítica, colaborativa y sincera”. Este jueves, su portavoz parlamentario y mano derecha, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar de “mala fe” durante la crisis de la DANA que ha provocado alrededor de 200 muertos, mientras ha justificado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, estuviera ausente de las reuniones de crisis durante horas: “Estaba perfectamente informado y comunicado”.

Tellado ha comparecido en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces para sumarse al discurso antipolítico que impregna a las redes de extrema derecha en la última semana. “No es el momento de los políticos”, ha dicho, con sus lustros como cargo público a la espalda. “No es el momento de la lucha partidista. Es el momento de las víctimas, de las personas afectadas”, ha añadido.

Justo a continuación, el portavoz del PP ha desplegado toda una batería de acusaciones directas contra la gestión del Gobierno central, mientras ha defendido sin fisuras las decisiones adoptadas por la Generalitat valenciana el martes 29 de octubre, cuando las lluvias torrenciales provocaron las riadas más graves de la historia reciente de España.

Tellado ha aprovechado una información que publica Abc, y que se basa en una alerta de la Aemet, para asegurar que “Seguridad Nacional advirtió al presidente del Gobierno, a Moncloa, 12 horas antes de la catástrofe de la gravedad de la situación. Y a mí me gustaría saber por qué Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, no actuó con esa información que Seguridad Nacional dirigió a La Moncloa. Es tremendamente grave. Quizás Pedro Sánchez no actuó porque estaba en la India. No lo sabemos”.

La información de Abc arranca así: “El Departamento de Seguridad Nacional consideró a primera hora del martes día 29 -casi doce horas antes de que la DANA comenzara a provocar inundaciones- que la situación meteorológica era lo suficientemente adversa como para emitir un aviso a la vista de la información manejada ya en ese momento por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Protección Civil (Ministerio del Interior)”.

Es decir, que con la información proporcionada por la Aemet y otros organismos del Estado disponible el martes a primera hora, el PP cree que el Gobierno central debería haberse anticipado. Pero es esa misma información la que, según el propio Tellado, fue insuficiente y, por eso, Mazón no ordenó enviar la alerta ciudadana hasta pasadas las ocho de la tarde, cuando las riadas ya anegaban buena parte de la provincia.

Una alerta que, según el medio citado por Tellado, estaba en la web de Seguridad Nacional y que debería haber bastado para que el Gobierno declarara la emergencia nacional y asumiera el mando: “El Gobierno pudo declarar emergencia nacional e involucrarse desde el primer momento y no lo hizo. Y creo que ahí no es que el Gobierno haya actuado mal, es que creo que el gobierno ha actuado de mala fe”.

Mazón nunca quiso que el Gobierno asumiera el mando y desde el PP nadie le ha pedido explicaciones públicas por ello, aunque algunos barones sí han dicho que, efectivamente, la catástrofe exigía que el Gobierno tomara un control que la Generalitat no soltó.

Tellado ha recuperado así la estrategia desplegada por Mazón desde el primer momento y ha señalado a la propia Aemet y a la Confederación Hidrológica de no haber dado la información apropiada a la Generalitat valenciana, lo que habría provocado que las autoridades autonómicas no tomaran las decisiones adecuadas. El propio Feijóo puso en duda los datos de la agencia estatal.

El portavoz del PP ha pedido que el Gobierno explique “cuál fue la información que manejó a través de sus fuentes de información y cuál fue la que trasladó en las horas previas a la catástrofe al Govern de la Generalitat Valenciana, incluyendo además cómo se gestionó el flujo de información, por ejemplo, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

La Confederación Hidrográfica del Júcar avisó a las 18:42 de riadas de más de 1.000 metros cúbicos de agua por segundo, pero la Generalitat no alertó hasta las 20:12. Tellado ha reclamado que Sánchez suspenda su agenda internacional de la semana que viene para explicar en el Congreso “qué hizo o qué no hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

Defensa de Mazón

Tellado ha alternado la exigencia de responsabilidades al Gobierno con una defensa cerrada de la actuación del Govern valenciano que preside el alicantino Carlos Mazón. “Yo veo al presidente de la Generalitat Valenciana todos los días sobre el terreno, atendiendo a personas y resolviendo problemas y cumpliendo con sus obligaciones”, ha dicho.

El portavoz del PP ha relativizado las horas de ausencia de Mazón en la reunión del comité de crisis porque, ha dicho, “estaban presentes miembros del Gobierno de la Generalitat que mantenían al tanto al presidente Mazón de todo lo que iba sucediendo a lo largo de la tarde y que estaba perfectamente informado y comunicado con el Comité de Crisis”.

Tellado ha pasado de puntillas sobre la ausencia de Mazón el martes 29, que primero justificó en una “cena privada” que, una semana después, ha convertido en una “comida de trabajo”. “Le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de ese día”, ha dicho.

“Ese día”, en palabras de Tellado, el presidente de la Generalitat estaba en una comida privada tras un acto con sindicatos y patronal y no siguió por videoconferencia la reunión clave del Centro de Coordinación Operativa que arrancaba a las 17.00, aunque “estaba informado”, según su equipo. Llegó más de dos horas y media tarde y “hubo que explicarle los temas tratados”. La alerta ciudadana no llegó hasta las 20:12.

Pero Tellado ha lanzado la responsabilidad a los organismos estatales: “Lo que tiene que explicarnos desde la Confederación Hidrográfica es por qué no se avisó hasta poco antes de las siete de la tarde”.