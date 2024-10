Feijóo sale en defensa de Mazón y cuestiona las previsiones de la AEMET sobre la DANA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido este jueves a la Comunidad Valenciana a defender la gestión del presidente de le Generalitat, Carlos Mazón, y arremeter contra el Gobierno central durante la DANA que en las últimas horas se ha cobrado 95 vidas humanas, 92 de ellas en la comunidad de Mazón. Feijóo ha tildado la tormenta de “emergencia nacional” que, en el caso de la Comunidad Valenciana, se “está gestionando con la infomación de otra administración pública”, en referencia al Gobierno central. El líder de la oposición se ha erigido en coordinador de presidentes autonómicos del PP y del PSOE, ha puesto en duda la información de la AEMET y ha destacado el trabajo de las autoridades autonómicas: “El orgullo de cómo han trabajado nos va a durar siempre”.

Feijóo ha visitado junto a Mazón el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y después ha atendido a los medios. Nada más empezar ha intentado rebajar la responsabilidad de los presidentes autonómicos, incluido su compañero de partido. “La DANA ha afectado a buena parte de España, desde Andalucía Oriental a la Occidental, de Cuenca a Albacete y probablemente a otras comunidades”, ha arrancado.

“Estamos ante una emergencia nacional”, ha añadido. Una afirmación que no es baladí ya que, según informa El País, el Gobierno sopesó declarar dicha emergencia, lo que hubiera supuesto arrebatar las competencias al presidente autonómico y haber tomado el mando.

Feijóo ha dedicado toda su comparecencia ante los medios a limitar las responsabilidades de los presidentes autonómicos. “Han cargado con el peso de esta emergencia nacional”, ha insistido, y se ha puesto a sí mismo como ejemplo: “He sido presidente autonómico mucho tiempo y sé la soledad de un presidente autonómico que no tiene todas las herramientas y, sin embargo, los ciudadanos le exigen una responsabilidad adicional”. Y si es “adicional” escapa de sus competencias.

Contra el Gobierno, la AEMET y la Confederación Hidrográfica

El líder de la oposición ha puesto en duda la gestión del Gobierno central y de los organismos que dependen de él. Feijóo ha citado en concreto a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y a la Confederación Hidrográfica.

“Le aseguro que un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe, y la información que se recibe dependen de organismos con competencia exclusiva del Gobierno central, véase la AEMET o la Confederación Hidrográfica”, ha dicho.

Feijóo ha puesto en duda la información de estos organismos públicos: “Nadie puede tomar decisiones en función de una información que puede ser exacta, inexacta, mejorable. Las decisiones se toman en función de la información que te facilitan en cada momento”, ha insistido.

Según la cronología de lo ocurrido el martes, la AEMET puso en nivel rojo de alerta todo el litoral de Valencia y el interior norte de la provincia a las 09:48 de la mañana, y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana emitió una alerta de nivel rojo para toda esta zona, solo 12 minutos más tarde. A la una de la tarde, el propio Carlos Mazón dijo que la intensidad de la DANA iba a bajar a partir de las 18.00 horas. Una información que él mismo publicó en su cuenta oficial de Twitter y que después borró ante los acontecimientos.

Coordinador de presidentes autonómicos

El líder del PP, sin ninguna responsabilidad ejecutiva en ningún ámbito, ha lamentado que el Gobierno central no le traslade información en primera persona. “No tengo información del Gobierno central. En absoluto. Nadie me ha informado de nada, he sido yo el que me he tenido que ir informando de lo que ocurre en mi país”, ha dicho. Feijóo ha dicho que ha sido él mismo el que ha tenido que “descolgar el teléfono para hablar” con el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, “atender las llamadas con Mazón” o “saber con Moreno cómo está la comunidad más extensa”, en referencia a Andalucía.

Pese a hacerlo de forma insistente, Feijóo ha dicho que no había ido a Valencia “a hacer un relato ni valoración política”. Inmediatamente ha añadido: “Los protocolos se han cumplido”.

Además, Feijóo ha presumido de haber “puesto en preaviso” a los presidentes de Murcia, Fernando López Miras; Aragón, Jorge Azcón; Extremadura, María Guardiola; Madrid, Isabel Díaz Ayuso; o Galicia, Alfonso Rueda, por si se requería su colaboración: “Es mi función, en lo que he estado trabajando”.

Feijóo se ha erigido también en representante de todos los presidentes autonómicos ajenos a su partido. “Vamos a seguir colaborando”, ha dicho en primera persona. “Los 12 presidentes autonómicos del PP y los del PSOE somos una piña”, ha añadido. “Nadie nos va a desviar, sabemos nuestras responsabilidades y limitaciones”, ha concluido.