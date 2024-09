Elena Rivera será una abogada con TOC en la nueva serie de Atresmedia, 'Perdiendo el juicio'

Atresmedia ha anunciado su nueva serie original. Se trata de Perdiendo el juicio, un drama legal protagonizado por Elena Rivera. La actriz interpreta aquí a Amanda, una prestigiosa abogada que sufre un grave estallido de TOC (trastorno obsesivo-compulsivo) en medio de un importante juicio. A partir de ese momento, su carrera caerá en picado y tendrá que afrontar nuevos retos y, prácticamente, una nueva vida.

Atresmedia ya ha comenzado las grabaciones de esta ficción, cuyo punto de partida recuerda a The Good Lawyer, serie del universo The Good Doctor que giraba precisamente sobre una abogada con el mismo trastorno. Sin embargo, la huelga de guionistas y actores de Holllywood hizo que la cadena ABC cancelara el proyecto a finales de 2023 pese a la buena acogida que tuvo el episodio pilotos, que se emitió como parte de la sexta temporada de The Good Doctor.

Perdiendo el juicio contará con 10 capítulos de 50 minutos cada uno y llegará próximamente al prime time de Antena 3 previo paso por la plataforma Atresplayer. Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández completan el reparto principal. Además, la ficción contará con Clara Garrido, Federico Aguado y António Garrido, que interpretarán a algunos de los personajes episódicos, y con la participación recurrente de los actores Eloy Azorín, María León, María Pujalte, entre otros, que aparecerán en diversos capítulos.

Perdiendo el juicio es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV. Montse García (Atresmedia) y Luis Santamaría (Boomerang TV) son los productores ejecutivos de la ficción, mientras que María Togores, Pablo Guerrero y Jaime Olías son los directores de la serie. Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías son los creadores y guionistas de ‘Perdiendo el juicio’.

Teddy Villalba y Laura Jaraiz firman la dirección de Producción, José Luis Pulido la dirección de Fotografía y Ana Romero Molero la dirección de Arte. Gualter de Sá es el encargado del Vestuario, mientras que Maquillaje y Peluquería están dirigidos respectivamente por Eva Martínez y Raquel Martínez. Coque F. Lahera se encarga del Sonido y Ana Alonso del Montaje.

El rodaje de Perdiendo el juicio tendrá lugar durante las próximas semanas en localizaciones de Madrid y alrededores.

Así es ‘Perdiendo el juicio’

Amanda Torres es una prestigiosa abogada que sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. Desde ese momento se convierte en una apestada de la profesión y no le es nada fácil volver a encontrar un trabajo, en parte por ese episodio oscuro y en parte porque no es sencillo convivir ni trabajar con sus continúas manías por el orden y la limpieza.

Así que se ve obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente bufete muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar.

Por otra parte, tiene que lidiar con la atracción que todavía siente por su marido, del que se resiste a divorciarse, y con la que empieza a sentir por su nuevo jefe. Todo ello mientras prepara la defensa de su hermana, que se ve envuelta en un extraño caso de asesinato, sucedido el día de su boda, que puede llevarla a pasar el resto de sus días en la cárcel.