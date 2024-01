Emma García se enfadó por el error de 'Fiesta' al resolver su exclusiva-cebo: “Nos ha quedado como una mierda”

Este domingo, Fiesta estuvo todo el programa cebando una exclusiva: un famoso se había casado en secreto. El programa de Telecinco quiso enganchar a la audiencia con ese reclamo, que mantuvo durante toda su emisión. Y lo resolvió apenas diez minutos antes del final de su emisión, pero con una manera que no gustó ni siquiera a su presentadora.

Emma García se situó ante la cámara para anunciar que había “llegado el momento” de descubrir qué famoso se había casado en secreto, tras lanzar toda la tarde vídeos promocionales con las caras de Maluma, Dani Martínez, Mario Casas o Álex González. Pero mientras sonaba un redoble de tambores, algo pareció ir mal: “¿Lo tenemos?”, preguntó la presentadora a su equipo, haciéndose el silencio cuando recibió respuesta por el pinganillo y ella trasladó sorprendida: “Ah, ¿lo tengo que decir yo?”, como recoge Bluper.

El desconcierto creció cuando volvió a sonar el redoble de tambores, y Emma García se dirigió a la audiencia: “Ya vamos, eh”, siendo ayudada por uno de sus colaboradores, que avisó: “Tranquilidad, que no se ha ido a la fuga”. Entonces, el vídeo entró. Pero estaba mal editado, y en ningún momento se desvelaba la identidad del famoso que se había casado. Sólo se resolvía el misterio gracias al rótulo sobreimpresionado, que anunciaba que era Sebastián Palomo Danko, hijo del torero Palomo Linares y la exmodelo colombiana Marina Danko.

Acabado el vídeo y al volver la señal al plató, la propia presentadora no se cortó: “Vamos a ver. ¡Esto nos ha quedado como una mierda! Perdonad que lo diga así", dijo mientras se levantaba, y sus colaboradores no podían evitar reírse. Emma García se puso en el lugar de los espectadores: “Hombre, por favor. Todo el programa para anunciar esto y yo no me he enterado quién se ha casado”.

Por ello, pidió a Saúl Ortiz, subdirector de Fiesta, que apareciese ante la cámara para contar mejor la noticia. La presentadora pronunció el nombre de Sebastián Palomo Danko con claridad, esta vez sí, y Ortiz procedió a explicar lo que el programa había podido averiguar, dando paso a otro vídeo en el que contaban toda la información, esta vez sin problemas ni sobresaltos.