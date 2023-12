Esperanza Aguirre desespera a Risto Mejide por su contradicción al hablar de Bildu: “No puedo, de verdad”

Risto Mejide, hasta que se confirme su nuevo salto a la producción y se haga cargo tanto del Chester como de Todo Es Mentira, sigue siendo “sólo” el presentador del magacín de tarde de Cuatro. Y como moderador, obviamente tiene momentos de tensión en directo como el que este jueves vivió con Esperanza Aguirre.

Cuando el programa todavía producido por La Fábrica de la Tele hablaba sobre Bildu y su ascenso a la alcaldía de Pamplona tras la moción de censura presentada por el PSN contra UPN, la expresidenta de la Comunidad de Madrid directamente puso en duda que Bildu sea un partido constitucional. Algo que hizo intervenir a Risto Mejide, dejando claro que sí lo es, y preguntándole a su colaboradora política sobre ello.

Pero Aguirre, lejos de dar su brazo a torcer, insistió: “Para mí, no”, replicó al ser cuestionada sobre si era o no un partido constitucional. Una respuesta que generó una nueva aclaración del presentador: “Ah, para ti. Lo son o no lo son, es que las cosas no son 'para ti'. O lo son, o no lo son”. La política se enredó entonces para intentar justificar su respuesta, aludiendo además a que ella es “jurista”: “No porque lo diga yo, lo dijo el Tribunal Supremo. Lo que pasa que fue el Tribunal Constitucional y le enmendó la plana al Supremo”, lo que Risto aprovechó para volver a centrar el tema: “¿Y para qué tienes un Tribunal Constitucional si no le haces caso?”.

Pese a la resolución del Constitucional, Aguirre lo puso en duda con una respuesta que precisamente lo que hizo fue señalar su propio error: “El Constitucional dice si algo es constitucional o no”, dijo la política, por lo que el presentador repreguntó: “Por eso vuelvo a la pregunta: ¿Es constitucional o no?”. Y pese a explicar ella misma que el Tribunal Constitucional había dicho que sí, Aguirre contestó: “Yo creo que no”.

Risto Mejide, visiblemente molesto, no quiso seguir con el programa e incidió en el tema, para aclarar que Bildu es un partido constitucional porque lo dijo el Tribunal Constitucional. El presentador repitió: “Que no es algo que creas, lo es o no lo es. Igual que esto es azul, lo creas o no lo creas”. Aguirre siguió liándose, lo que provocó la desesperación de Risto, que en un momento dado llegó a echarse las manos a la cabeza mientras decía “no puedo, de verdad, con este programa”, entre las risas del resto de compañeros.

De hecho, el presentador prefirió pasar del tema y simplemente dejar a Esperanza Aguirre hablar, para así no dar más importancia a su intento de explicación, que incluyó críticas a Bildu por su vinculación con la banda terrorista ETA.