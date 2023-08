'Euphoria' introducirá un homenaje a Angus Cloud en sus dos temporadas en HBO Max

La repentina muerte de Angus Cloud ha conmocionado a la industria y especialmente a la familia de Euphoria, que ha perdido a uno de sus miembros más queridos. Para recordarle, y que su Fezco permanezca siempre en la memoria, la serie introducirá un homenaje al actor en las dos temporadas en las que participó en HBO Max.

La madre de Angus Cloud descarta que el joven actor de 'Euphoria' se suicidara

La plataforma rendirá tributo a su protagonista incluyendo un grafismo con su fotografía en dos episodios: el capítulo piloto y el primero de la segunda temporada.

“In memory of Angus Cloud (1998-2023)” es el texto que acompañará a una imagen del actor en blanco y negro, tal como desvela Deadline. Este homenaje a Cloud no está por ahora visible en España.

Angus Cloud falleció el pasado 31 de julio a los 25 años. Su cuerpo fue hallado en casa de sus padres en Oakland, California, y no trascendieron entonces las causas de la muerte.

Días después, y cuando la idea de un posible suicidio había cobrado fuerza en los medios, su madre emitió un comunicado descartando que el joven actor se quitase la vida. “Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que no es el caso”, sostiene la mujer.

Más allá de las causas, el repentino fallecimiento de Angus causó una gran conmoción entre sus compañeros de Euphoria, que le despidieron en redes sociales con palabras de cariño y recuerdos felices. “Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus ojos cálidos y amables y su brillante sonrisa, o de escuchar su carcajada contagiosa (ahora estoy sonriendo solo de pensarlo)”, compartió Zendaya.