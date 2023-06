JJ Santos dejará de presentar los Deportes de Telecinco tras 17 años al frente

Los cambios siguen en Mediaset, con todas las miras puestas en la nueva temporada televisiva que arranca en septiembre. La nueva dirección de la cadena tiene claro que necesitan cambios profundos para salir de su mayor crisis histórica de audiencias, y los están acometiendo. Por eso no han dudado en cambiar de era cerrando Sálvame y también poniendo fin a El programa de Ana Rosa, los dos puntales de su parrilla diaria. Pero hay más modificaciones históricas para Telecinco.

Mediaset engloba todos sus contenidos deportivos bajo el paraguas de 'El Desmarque'

Según ha sabido verTele, José Javier Santos dejará de presentar los Deportes de la cadena tras 17 años, desde que llegó a Telecinco en el 2006.

Mediaset ha decidido dar también un nuevo aire a sus Deportes, y de hecho hace un par de semanas anunció que iba a englobar todos sus contenidos deportivos bajo el paraguas de 'El Desmarque', lo que también supone el fin de la marca 'Deportes Cuatro'. En esa importante modificación, la empresa quiere que “el rostro” de sus Deportes cambie tras casi dos décadas, por lo que ha optado por apartar al periodista de hacer pantalla.

Eso sí, JJ Santos no se desvincula de Mediaset. Su importancia en el grupo audiovisual es mucho mayor que la de ser presentador en los informativos de Telecinco, ya que también es el jefe de Deportes (el puesto oficial es “subdirector de informativos para el área de deportes”), una labor que no abandonará. Ya no estará frente a la cámara como presentador de los Deportes en el informativo, una responsabilidad que venía compartiendo con José Antonio Luque, Fran Mato y Matías Prats (los fines de semana), pero seguirá siendo el responsable de ese área.

Además, la vinculación de JJ Santos con el grupo audiovisual es también empresarial. El periodista es presidente y consejero delegado de Supersport Television SL, la productora creada en 2013 que se encarga de las producciones deportivas de Mediaset España. De hecho, su participación se reparte en un 62% de Mediaset, un 27% de JJ Santos, y un 10% de Manu Carreño. El otro consejero delegado de esa sociedad es Juan Pedro Valentín, Director de la División de Informativos de Mediaset España, y entre sus directivos están Massimo Musolino (co-CEO de Mediaset) como uno de sus apoderados, y Mario Rodríguez (Director de Relaciones Institucionales, que sólo depende del CEO Alessandro Salem) como su único secretario.

En resumen, JJ Santos dejará de ser la cara de los Deportes de Telecinco tras 17 años, pero seguirá siendo el jefe de Deportes de la cadena, y vinculado a Mediaset como máximo responsable de su productora deportiva Supersport Television SL.

Mediaset tantea fichajes como el de Joseba Larrañaga

Esta renovación de marcas y caras en los Deportes implica la “salida” de JJ Santos como presentador, pero también que Mediaset esté tanteando a periodistas deportivos para sumarlos a su nueva apuesta.

Según desvela ECD y ha podido confirmar verTele, el grupo ha tanteado a Joseba Larrañaga, el periodista deportivo que es locutor de la Cadena COPE al frente del tramo nocturno de Tiempo de Juego los viernes y sábados, en lugar de Juanma Castaño, y en televisión presenta el programa El Día de Fútbol en Movistar Plus+. El mismo medio cuenta que fuentes cercanas al periodista señalan que “no es seguro al 100%” que acepte la oferta, pero las consultadas por verTele apuntan a que dará el sí ya que le han presentado una muy buena oferta, lo que le convertiría en presentador de los nuevos Deportes Cuatro el fin de semana.