Fabiola Martínez hace una aclaración sobre su papel en 'Y ahora Sonsoles' ante la polémica con Bertín Osborne

Fabiola Martínez quiso hacer una puntualización este viernes en Y ahora Sonsoles, el programa con el que colabora habitualmente. La tertuliana dejó claro que no quería volver a opinar sobre la próxima paternidad de su exmarido, Bertín Osborne, y aclaró una cuestión que posiblemente le estarán reprochando muchos espectadores.

Consciente de ello, aprovechó la ventana de Antena 3 para dirigirse a la audiencia.

“Mucha gente puede pensar que yo estoy sentada aquí cobrando por hablar y no es así. Yo tengo un contrato con la productora de este programa y soy una colaboradora más que opina de un montón de temas de actualidad. Esto es actualidad, pero, en la parte personal, me permito no opinar”, declaró.

Parecía sentirse incómoda. Desde que Bertín Osborne confirmara hace unos días que va a ser padre con Gabriela Guillén, todas las miradas se han dirigido hacia ella. Sonsoles Ónega la entrevistó en exclusiva pocas horas después de hacerse pública la noticia, lo que provocó el enfado del presentador, que llamó indignado al programa.

A partir de entonces, Martínez ha medido mucho sus palabras. Y este viernes, pese a que era directamente mencionada por Chabeli Navarro en una entrevista, prefirió no 'entrar al trapo' y dejó a sus compañeros con las ganas de saber más.

“No tengo nada que decir. Absolutamente nada. Os agradezco muchísimo el respeto y el cariño que me demostráis constantemente. Y que entendáis que a mí esto ni me va ni me viene. No tengo nada que opinar”, insistió.

Y lanzó una queja en el momento que los tertulianos empezaron la “batida” de preguntas. “La gente se da cuenta de mi posible incomodidad, de cómo una y otra vez se me vuelve a hacer la misma pregunta cuando ya he dicho que no quiero decir nada”, sentenció visiblemente molesta, aunque dijo sentirse “tranquila” por estar “en casa”.