Facu Díaz critica el “cinismo” de Pablo Motos: “Presiona a cómicos para que quiten chistes sobre él”

Facu Díaz asegura que el equipo de Pablo Motos ha intentado que algunos cómicos y programas de televisión eliminaran bromas sobre el presentador de El Hormiguero.

El humorista califica de “cínico y sinvergüenza” al showman de Antena 3, que este jueves criticó junto a Alfonso Guerra la falta de libertad para hacer chistes sobre “homosexuales y enanos”, dijo el que fuera vicepresidente del Gobierno de Felipe González. “Ahora, cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que sobre lo que sí”, añadió Motos.

Estas palabras no han gustado al que fuera colaborador de Late Motiv (Movistar Plus+), que dice saber “de primera mano que este señor ha intentado eliminar, y lo ha conseguido en algunas ocasiones, (...) chistes que tenían que ver con él”. “Igual deberíamos contar cómo 7 y acción, la productora de Pablo Motos, llama a cómicos para pedirles que quiten chistes de sus shows (...) Te dice que no se puede decir nada mientras presiona a cómicos para que quiten chistes que tienen que ver con él”, ha afirmado en su canal de Twitch.

Díaz, que hace un par de años denunció el “servilismo” de Movistar Plus+ con la ultraderecha, prefiere no dar más detalles para no perjudicar a terceras personas, pero asegura que le constan las supuestas “maniobras” del famoso presentador de Atresmedia.

“Hay que ser un cínico y un sinvergüenza para decir eso al tiempo que estás maniobrando con gente de tu productora y de tu cadena para llamar a otros para que dejen de reírse de ti. Cómo puedes tener tan poca vergüenza, acomplejado”, le espeta.

El problema, prosigue el humorista, es que Pablo Motos tiene “muchísimo poder en la industria” y eso condiciona la libertad de los demás. Por El Hormiguero pasan todo tipo de celebridades para promocionar sus trabajos, de modo que nadie se atreve a cuestionar al showman, reflexiona Díaz.

“Pablo Motos es un tipo con muchísimo poder en la industria a efectos promocionales, por ejemplo. La peña tiene que ir a su programa, muchas veces obligada por contrato, para promocionar sus movidas. Lo que consigue es que la gente se corte de hacer chistes sobre él públicamente porque luego pide cuentas y hace llamadas”, insiste.

De hecho, él tiene “la teoría” de que “este tipo de personajes que son tan inseguros y tienen tantísimos problemas de autoestima, y que toleran tan poco que se hagan chistes sobre ellos, se hacen productores para después eliminar esa disidencia cómica”. “Eres el hazmerreír de la industria, pero eres tan poderoso y tienes tanta pasta que la gente te tiene miedo”, le dice al presentador de Antena 3.