'De Viernes' se estrenó en Telecinco con tres grandes protagonistas y un fichaje 'deluxe' entre sus colaboradores

Con la cancelación del Deluxe hace cuatro meses, la noche de los viernes quedó a la espera de que Telecinco le encontrara un buen sustituto al programa que presentaba Jorge Javier Vázquez. Tras haberlo intentado sin éxito con La última noche, ayer se estrenó por fin un formato que, esta vez sí, parece dispuesto a abrirse un hueco en el prime time del viernes. Más le vale conseguirlo, pues no podría reubicarse en ningún otro día de la semana llamándose como se llama: De Viernes.

Tenía preparadas tres largas entrevistas, una de ellas, grabada, con Ángel Cristo hijo, quien explicó con todo lujo de detalles la mala infancia que vivió por culpa de sus padres, Ángel Cristo y Bárbara Rey.

El domador maltrataba a la vedette, y esta, cuando se libró de él, parece ser que descargó demasiadas responsabilidades sobre el joven. De su testimonio se deduce que creció en un ambiente muy poco adecuado para un niño.

Lo cuenta ahora porque este tema, dijo, se ha convertido “en un asunto vital” para poder ser feliz. “Quiero recuperar la ilusión y la fuerza que me hacen falta para poder seguir adelante. No puedo seguir huyendo de mi familia, de mi pasado. Llega un momento en el que hay que hablar para que nadie cuente las cosas como no han pasado”, aclaró al principio de la entrevista.

La charla con Ángel Cristo se fue reproduciendo en bloques, imitando así el esquema que se ha seguido en otros programas monográficos como ¿Quién es mi padre? y las series documentales sobre Rocío Carrasco y Julián Muñoz.

Las declaraciones del entrevistado se fueron intercalando con los comentarios de los cinco tertulianos del programa, cuyas identidades se mantuvieron ocultas hasta el momento de la emisión. Ellos son Patricia Cerezo, Adriano Silva, Patricia Izquierdo, Ángela Portero y José Antonio León, conocido reportero de Sálvame. Sus compañeros son menos conocidos, salvo Portero, que sí tiene una larga trayectoria en espacios de este tipo. Se confirma que el programa, bajo la producción de Mandarina, ha preferido huir de los clásicos colaboradores del universo Mediaset, al menos parcialmente.

De Viernes también recibió en su plató –el que se utiliza para las galas de los realities– a la modelo Joana Sanz, mujer del futbolista Dani Alves, encarcelado por presunta agresión sexual a una mujer.

En la recta final del programa, Santi Acosta y Beatriz Archidona inauguraron la sección nostálgica con la presencia de Karina, a la que se rindió homenaje con ayuda de José Manuel Parada.

Se agotó así la primera entrega del novedoso formato, que tuvo frente al televisor a 1,2 millones de espectadores, el 14% de la audiencia. Se convirtió así en el mejor estreno de Telecinco en prime time en lo que va de año.