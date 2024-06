Fernando Ónega entró por primera vez en 'Y ahora Sonsoles' y elogió a su hija: “Ya está, que me vas a sonrojar”

Fernando Ónega intervino este miércoles por primera vez en Y ahora Sonsoles, el programa que su hija, Sonsoles Ónega, conduce de lunes a viernes en Antena 3. El veterano periodista entró en directo para hacer un balance de los 10 años de reinado de Felipe VI, pero al final, su parentesco con la presentadora acabó centrando parte de la conversación.

De hecho, después de que Sonsoles le presentara simplemente como “Fernando Ónega”, el plató se llenó de aplausos, aunque fue hacia el final de la entrevista cuando se vivieron los momentos más especiales y emotivos. Sobre todo, después de que Pilar Vidal preguntara a Fernando cómo se sentía habiendo entrado en el programa de su hija. Una pregunta que Sonsoles le 'recriminó' con cierta guasa, pues temía que su padre no quisiera volver al programa.

Sin embargo, Vidal siguió a lo suyo y desveló, incluso, que Sonsoles le había dicho que su padre solo le llamaba “cuando bajabas la audiencia”. “Me lo recrimina muchísimo. Me lo recrimina en cada cena de Navidad”, reconoció la presentadora. “Efectivamente, y lo recrimino con mucha razón”, añadió el reputado comunicador.

Después, Ónega procedió a contestar la susodicha pregunta: “Es la primera vez que entro en el programa. Por principios, el padre no debe estar en el programa de su hija. Es una cuestión de creencias, y eso es todo. ¿Qué siento? Pues, naturalmente, emoción. Pero lo que más me emociona es saber lo mucho que la queréis, lo mucho que la quiere la gente de la calle y lo mucho que me dicen que he dejado de ser Fernando Ónega y ahora soy el padre de Sonsoles Ónega. Es un orgullo”.

“Bueno, ya está, que me vas a sonrojar. Me quedan 45 minutos de programa y a ver si me voy a equivocar, que tú ya sabes que tengo 120 minutos para equivocarme todos los días”, respondió Sonsoles visiblemente emocionada. A continuación, otro de sus colaboradores, Nacho Gay, quiso alargar la conversación con otra pregunta personal: “Fernando, tú que has hecho tanta tele, ¿cómo ves a la niña?”. “¡Que no, que no, que no! Bajo ningún concepto. Se acabó. Aquí no hay más”, reaccionó Ónega, que se puso de pie y amagó, a modo de broma, con irse del programa.

Por último, la presentadora despidió la conexión invitando “formalmente” a su padre para que vaya al programa “en los próximos 10 años”. Una invitación que Fernando Ónega se comprometió a aceptarla “si vivo en los próximos diez años, porque uno ya va teniendo lo que se llamaba una provecta edad”. “Estás cañón, te veo guapísimo”, dijo Sonsoles antes de concluir la conexión con su padre, que la semana pasada cumplió 77 años.