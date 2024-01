'Fiesta' entrevista sin que ella lo sepa a la actriz Mónica Cervera: “No quiero saber nada”

La actriz Mónica Cervera fue protagonista involuntaria este fin de semana en Fiesta. Tras conocerse que la intérprete de La que se avecina vive ahora en la calle y descarta volver a la televisión, el programa de Telecinco viajó este sábado a Marbella para localizarla y emitir una charla privada con ella, a pesar de su rechazo a dar declaraciones públicas.

En su emisión de este 13 de enero, el magacín de Emma García ofreció un reportaje sobre la vida actual de la actriz, que lleva años sin trabajar en el mundo de la ficción y atraviesa por una situación delicada. El programa emitió imágenes que había grabado de ella por las calles de la localidad malagueña con una mochila colgada a la espalda, e incluso durmiendo en un banco.

Una estancia de un parque de Marbella desde la que el reportero Martín de la Torre conectó con Fiesta para avanzar detalles que le había contado Cervera en “una conversación privada”, previa confirmación de que la propia protagonista les había asegurado que “no quiere volver a salir en una pantalla de televisión” y había rechazado intervenir en directo.

“Literalmente está viviendo en este banco”, comenzó diciendo el periodista de Telecinco, que contó las impresiones de su encuentro con la actriz: “La hemos visto bastante entera, estaba aseada, y aunque no quiso entrar con nosotros en directo sí hemos tenido una conversación privada, una pequeña charla”.

“Dice que no quiere saber absolutamente nada de ese mundo, que es una vida que ha dejado en el pasado y que quiere rehacer su vida en otro campo”, añadió el reportero, detallando que “a finales de enero tiene cita con los Servicios Sociales para iniciar esa nueva vida”.

Entrevistada sin saberlo por 'Fiesta'

Tras estas palabras del periodista, Fiesta ofreció las imágenes de esa charla privada mantenida con Mónica Cervera, grabada desde la distancia y sin que la protagonista fuese consciente de que estaba “concediendo” una entrevista.

“Estoy intentando salir de aquí por mis propios pasos. Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, y estoy a la espera de que me lo aprueben”, contó la actriz, que se mostró escéptica con la “preocupación” que despierta ahora en los medios: “Estoy bien. Estoy esperando. Habéis estado quince años sin mí y de repente, ¿ahora os preocupáis por mí? ¿De qué?”.

En esa conversación grabada sin su aprobación, la intérprete insistió en que no quiere saber nada de la televisión: “De verdad, por mi parte y con perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño. Me da igual. No quiero saber nada. En otra situación, hace años, te digo que me hubiera dado igual. Pero esto no va a ningún lado. De hecho, quiero trabajar de otra manera, cambiar mi profesión totalmente. No quiero ni que sepáis a qué me dedico, ni a dónde voy, ni de dónde vengo. Nada”, zanjó.

Cabe recordar que desde que se supo de la situación de Mónica Cervera por medio de la revista Semana, otras cadenas y programas se habían desplazado a Marbella para localizarla. No obstante, hasta ahora ninguna se había atrevido a grabarla sin permiso y emitirlo.