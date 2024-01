Carmen Lomana ataca a Ágatha Ruiz de la Prada por su 'baile' en Telecinco: “La cadena debería saber a quien contrata”

La 'guerra' entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana se ha reactivado tras el debut de la primera en Bailando con las estrellas y la reacción de la segunda a su polémica actitud en plató. El sábado, durante el estreno, Ágatha amenazó con abandonar el nuevo talent show de Telecinco debido a la baja puntuación que le dio el jurado por su tango. “Una persona que no ha bailado en su vida y que tiene 63 años no se merece tres doses de estos señores”, aseguró la diseñadora.

Tal fue su enfado, que Ágatha incluso se marchó del plató, pero una vez llegó al parking de las instalaciones de Mediaset, dio marcha atrás y se reincorporó al programa. Eso sí, dejando su continuidad en el aire: “Me siento completamente desmotivada (...) Me considero eliminadísima. Yo no he venido aquí para quedar la última”.

Carmen Lomana aprovechó todo este jaleo para despacharse a gusto contra su 'archienemiga' durante la mañana del domingo. “La soberbia, la falta de educación de una persona que no tiene ni idea de lo que es bailar abandonando el programa porque no le gusta la puntuación es una falta de respeto a la cadena, y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad”, posteó la socialité en su perfil de X (anteriormente conocido como Twitter).

La soberbia, la falta de educación de una persona que no tiene ni idea de lo que es bailar abandonando el programa porque no le gusta la puntuación es una falta de respeto a la cadena, y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 14 de enero de 2024

“La cadena Telecinco debería saber a quien contrata”, continúo la televisiva. “Si Agh [Ágatha] es arrítmica no puede vender eso como un valor, diciendo que bastante hace estando en el programa. Poniendo como disculpa la edad. Si te consideras una anciana incapaz no hagas perder el tiempo”.

Horas más tarde, Lomana añadió, en respuesta a un seguidor, que lo que hizo Ágatha Ruiz de la Prada en Bailando con las estrellas “supera todas las líneas rojas”. “Yo bailé en Mira quien baila y fue maravilloso, agotador, a veces frustrante, pero es cuestión de querer, de no doblegarte y de disfrutar del baile y aprender con los mejores”, señaló en relación a su propia experiencia en un concurso de baile. En su caso, Más que baile (Telecinco), donde quedó cuarta en la edición de 2010, la que ganó Belén Esteban por delante de Edurne.

la cadena @telecincoes debería saber a quien contrata. Si Agh es arrítmica no puede vender eso como un valor, diviendo que bastante hace estando en el programa. Poniendo como disculpa la edad. Si te consideras anciana incapaz no hagas perder el tiempo. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 14 de enero de 2024