'Fiesta' recibió a un médium para dar mensajes del 'más allá' a dos colaboradoras

Fiesta contó este domingo con la presencia de un médium. Daniel Usón se sentó entre el público para captar, siempre según su versión, los mensajes de los espíritus que había a su alrededor. El espiritista lo hizo sin que nadie, salvo los responsables del programa, supieran quién era y qué hacía ahí sentado.

Esto desembocó en la sorpresa que se llevó María, la mujer que estaba sentada a su lado, cuando el médium le pidió permiso para darle el mensaje que supuestamente le había transmitido su padre para ella. “”Me ha dicho que tu frase es 'todo va bien, evito los conflictos'“, señaló Usón antes de añadir que el padre de la señora le había dicho otra cosa para su hija: ”Imponte un poquito más en casa“. ”¡Caramba!“, exclamó María, que reconoció que sí, que a veces carga con muchos problemas sin decir nada. ”Sí, sí, sí, me encaja perfectamente“, aseguró la mujer sobre las palabras de Usón.

A continuación, el médium transmitió un mensaje a María Fernanda, una joven que también estaba sentada entre el público. Según el medium, “hace tres años” esta chica “perdió algo en su vientre”, algo que ella corroboró con asombroso, pues era un tema que no había hablado con nadie. “Me queda el mensaje de que no tengas el sentimiento de que fue tu culpa, sino que tenía que ser como fue”, añadió el espiritista a la joven, que se quedó “temblando”, según sus propias palabras, con lo que acababa de vivir.

Mensajes para Paloma Barrientos y Mónica Vergara

Acto seguido, Usón se fue con los colaboradores del programa para transmitir dos mensajes. El primero, a Paloma Barrientos, que reconoció que conocía al médium “desde hace tiempo”, pero que nunca le había dado permiso para comunicarse con sus espíritus. Sin embargo, este domingo hizo una excepción para saber que, según el espiritista, su madre y su abuela tenían un mensaje para ella: “Paloma, estamos todas contigo aunque no necesitas más protección. Por más protección que te pongas, no te hace falta”.

Barrientos confirmó que, efectivamente, su madre y su abuela “siempre” la han protegido, y añadió que ahora “protegen a mis hijos y a la gente que quiero, así que me alegro de este mensaje”. No fue el único, pues Usón también dijo que la abuela de la periodista echa en falta que su nieta cocine más, pues la cocina era algo que las conectaba. “En la cocina es cuando nos conectábamos y me estás abandonando, por lo cual sería recomendable que retomaras un poco el tema de la cocina”, fue el mensaje que le transmitió. “Tengo muchas recetas que aprendí de mi abuela”, afirmó Barrientos.

Por último, el médium también dio a Mónica Vergara un supuesto mensaje de su madre, la también periodista del corazón Maika Vergara, fallecida hace 21 años: “Me está diciendo que la autoexigencia que estás teniendo, al igual que la tuve yo, no te la inculques más (...) Su frase es: ”A mí no me rentó. Y si a mí no me rentó no pretendas, cariño mío, hacerlo tú igual“. Mónica asintió con la cabeza mientras apenas podía articular palabra fruto de la emoción.