'GH VIP 8' ya tiene su primer beso apasionado entre una de las parejas más esperadas

La nueva entrega de GH VIP: Última Hora informó de la “frenética actualidad amorosa en Guadalix” con sentimientos de Albert hacia Michael, acercamiento entre Susana y Zeus, pero sobre todo entre Luitingo y Pilar.

Él había pedido tener una cita romántica con la influencer que aceptó con la boca pequeña, al tener pareja fuera. Sin embargo, desde casi el primer minuto de convivencia, la química entre ellos había sido indiscutible.

Luitingo había dejado a su novia - de pocas semanas- desde el confesionario para poder dar rienda suelta a lo que empezaba a sentir por Pilar. Pero para ella estaba siendo más complejo al llevar 10 años con su novio. “Me estoy dando cuenta de que realmente no soy feliz porque si estuviera enamorada no daría pie a nada”, reflexionaba ante sus compañeras.

Y esa fue la realidad, que tras varios días, dio pie a todo. Ambos se metían en la cama juntos, él le daba un masaje en la espalda, confesaba sus ganas de besarle y ella se marchaba a llorar por los sentimientos de culpa: “El daño ya está hecho. Es como si le tuviese que pedir perdón, pero yo nunca le he fallado. Estoy con pena”.

Por la noche, los dos volvieron a compartir cama, a mirarse y juntar las frentes. “No te alejes” le pedía él, y ella le acababa besando. Hasta que Marta les pillaba y él confesaba sentirse feliz. Mientras ella aseguraba no arrepentirse de la situación.