'GH VIP' lanza tres nuevas pistas de otro concursante, que señalan directamente a una tertuliana de 'Sálvame'

GH VIP ha lanzado tres nuevas pistas sobre otro de los concursantes de su octava edición, que dará comienzo el próximo jueves 14 de septiembre en Telecinco.

'GH VIP' muestra su confesionario y... ¡anuncia su primera concursante oficial!: "No me gusta la gente falsa"

Más

Las pistas en cuestión son un corazón, una paella y un calcetín con un agujero. O lo que es lo mismo, un tomate. Y si hablamos de corazón, de tomate y del plato más típico de Valencia, todo apunta a la misma persona: Carmen Alcayde. La tertuliana de Sálvame es valenciana y ha trabajado en numerosos programas del corazón, llegando a ser copresentadora de uno tan célebre como Aquí hay tomate.

Por tanto, las pistas encajan perfectamente con ella. Y más si tenemos en cuenta que no es la primera vez que su nombre suena para un reality de Telecinco. De hecho, este mismo año estuvo a punto de participar en Supervivientes 2023, pero a última hora se echó para atrás por un un compromiso familiar que probablemente hubiera coincidido con su estancia en la isla, como ella misma desveló en el Deluxe a mediados de marzo.

Esa noche también reconoció que necesitaba el dinero de Supervivientes, por lo que el tema económico podría haber sido un factor importante para haber aceptado ahora la oferta de GH VIP 8. “Yo soy una descerebrada y pienso que voy a salir de todo. Aunque sólo venga un día a Sálvame, creo que sacaré a mis hijos adelante. Sí que es verdad que me hace falta muchísimo ese dinero, pero yo no me perdonaría a mí misma no haber estado en un día tan importante para mi hija. No seré millonaria, pero ya saldré de esta como salgo siempre”, exclamó con orgullo.

¿Suficientes emociones por un día? ¡Nunca! ✨Aquí os dejamos unas pistitas más ¿Podéis adivinar de que concursante de #GHVIP8 se trata? 🔎 pic.twitter.com/Fvon0pQOqi — Gran Hermano (@ghoficial) 5 de septiembre de 2023

De confirmarse finalmente su participación en GH VIP 8, Carmen Alcayde haría su debut como concursante de un reality show después de muchos años comentando programas de este tipo en Telecinco. De hecho, en el pasado fue colaboradora de los debates de Gran Hermano y Supervivientes, por lo que es experta en esta clase de formatos. Aunque, por supuesto, una cosa es comentarlos desde fuera y otra muy distinta vivirlos desde dentro.

En cualquier caso, por ahora las únicas que han confirmado su participación en la nueva edición de GH VIP son la reportera argentina Sol Macaluso y la polémica presentadora peruana Laura Bozzo. Para conocer al resto de concursantes habrá que esperar unos días, aunque desde el reality han ido lanzando pistas sobre la identidad de varios de ellos. Son las siguientes: