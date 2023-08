La polémica presentadora Laura Bozzo confirma que es la primera participante de 'GH VIP' en Telecinco

Gran Hermano VIP tiene ya a su primera concursante. Se trata de Laura Bozzo, polémica presentadora de la televisión peruana. Ella misma ha sido la encargada de confirmar a través de sus redes sociales que participará en la nueva edición del reality de Telecinco.

'GH VIP' da las primeras pistas de los concursantes de su nueva edición en Telecinco

La controvertida comunicadora dará el salto a España para asumir, tal y como adelantó Yotele, un nuevo reto profesional en el programa que presentará Marta Flich a partir del próximo 14 de septiembre. Al conocerse su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra, se formó un gran revuelo en Twitter, donde Bozzo acabó reconociendo que la información era cierta.

“Acepté este reto por tantas mentiras que se han dicho de mí. Quiero que saquen sus conclusiones, pero primero que me conozcan, que sepan quién soy al desnudo, con lo bueno, lo malo, todo. Que mi vida sirva para demostrar que con Dios todo se puede lograr”, ha expresado la televisiva en respuesta a un usuario. “Sí, es cierto, gracias a Dios. Pero no me mudo como se está comentando, sigo en México. Es temporal, voy y vengo”, contestó a otro seguidor.

Laura Bozzo cruza el charco para concursar en el formato de Zeppelin TV años después de consolidarse como una de las principales estrellas de la televisión latinoamericana, especialmente durante los 90. Su programa más conocido fue Laura en América, un espacio de testimonios en el que personas desfavorecidas (y otras muy polémicas) contaban sus historias frente a las cámaras, protagonizando momentos escandalosos que daban la vuelta al planeta.

En España, Bozzo consiguió una gran fama gracias a Crónicas Marcianas, donde Xavier Sardá y Boris Izaguirre comentaban algunos de sus vídeos más sonados. Tanto fue así que en 2007, tal y como recogimos entonces, Telecinco negoció con la peruana para que se pusiera al frente de un espacio similar al que conducía en su país. Sin embargo, el proyecto no salió adelante. Con los años, tras protagonizar varias polémicas que a continuación recopilaremos, Bozzo volvió a la primera línea televisiva como concursante de La casa de los famosos, versión estadounidense de este GH VIP en el que también participará.

Las polémicas de Laura Bozzo: ¿un GH VIP familiar?

Desde que Telecinco confirmó la vuelta de GH VIP, se dejó claro en todo momento que Mediaset buscaba una versión blanca del programa, acorde al supuesto nuevo modelo que el grupo de Fuencarral quería implementar en su canal principal.

Así lo reafirmaba también Marta Flich en su primera entrevista con verTele tras anunciarse como presentadora del reality: “Que vengan a vernos. Que vengan a ver el Gran Hermano VIP renovado, con las sorpresas y novedades que tenemos. Es un formato divertido y familiar. Que nos pongan en duda, pero que vengan a vernos y saquen conclusiones”, declaró la periodista.

Pues bien, las primeras conclusiones que podemos sacar es que esta descripción, y la del nuevo Código Ético de Mediaset, no casa con el perfil de la primera concursante confirmada: Laura Bozzo, una presentadora que acumula más polémicas que éxitos en su historial profesional.

Entre sus controversias más sonadas, se encuentran varios problemas con la justicia. En 2021, un juez mexicano pidió prisión preventiva para Bozzo por una supuesta deuda de 13 millones de pesos a la entidad correspondiente con nuestra Agencia Tributaria. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción del país la acusó en 2002 de estar presuntamente relacionada con la red de corrupción liderada por Vladimir Montesinos, asesor del expresidente Alberto Fujimori. Bozzo cumplió tres años de arresto domiciliario mientras esperaba la celebración del juicio, que acabó condenándola a cuatro años de prisión en el año 2006.

Bozzo acumula otras polémicas, como inventarse el rescate de una niña entre los escombros del terremoto que sacudió la ciudad de Pisco, provocando una tragedia humanitaria. La peruana también fue expulsada de un avión antes de despegar tras generar “un importante alboroto” por un problema con su equipaje.

Años más tarde, se le retiró su título de Doctorado Honoris Causa que le había sido otorgado por el Claustro Académico Universitario y el Centro Universitario inglés de México. La televisiva fue además investigada en México por la utilización de niños en su programa y se le abrió un expediente atendiendo a la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes.

Después de conocerse su participación en GH VIP, Bozzo ha tratado de defenderse a través de sus redes sociales, donde niega alguno de los hechos que se le imputan y pidiendo una oportunidad para que la conozcan de verdad.