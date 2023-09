'GH VIP' muestra su confesionario y... ¡anuncia su primera concursante oficial!: “No me gusta la gente falsa”

GH VIP ha transformado este martes 5 de septiembre la Plaza de España de Vitoria en un enorme plató para recibir a sus presentadores, Marta Flich y Ion Aramendi, descubrir cómo será el sillón de su confesionario, y sobre todo anunciar a su primera concursante oficial: Sol Macaluso.

En el marco del FesTVal de Vitoria, y con presencia de verTele, Mediaset ha reunido a toda la prensa y a un buen número de curiosos para iniciar su habitual “goteo” de participantes con la periodista que ganó fama en España como reportera desde la guerra de Ucrania para el grupo. Precisamente esas imágenes de sus conexiones han servido para “presentarla” al público presente, ya que muchos no acababan de reconocerla.

Primero junto a los dos presentadores y luego preguntada por la voz de 'El Súper', también presente en el acto, Macaluso ha podido compartir sus primeras impresiones: “Estoy muy bien, muy entusiasmada, aunque no sé si la gente estará preparada para aguantarme 24/7”. La periodista ha indicado que “es un gran reto, por eso tenía que venir”, y ha avanzado que su estrategia será “ser yo misma, que la gente me conozca”. Sobre sus compañeros, ha deseado que “haya de todo, perfiles variados”.

Poco después ha podido hablar por primera vez con la prensa, agradeciendo poder aclarar su participación en el reality apenas tres semanas después de anunciar que había sufrido un aborto gemelar: “Hace tres semanas perdí un embarazo. Iba a entrar a la casa de GH VIP embarazada. Desgraciadamente es una situación que nadie quiere vivir, pero pasan muchas muejres. Es algo que hay que hablar y me alegro de poder ser quien lo comunique y le dé voz. Cada uno vive el duelo como quiere, y yo elijo seguir trabajando”. Macaluso ha añadido: “Me encuentro feliz de poder tener trabajo y lo hago para que mis hijos, en el lugar donde estén, puedan ver a su madre”. “Era el momento más feliz de mi vida, un embarazado deseado y buscado, y ahora me encuentro feliz”, ha concluido la periodista.

Sobre su participación, ha explicado que está “expectante” por lo que se vaya a encontrar en Guadalix, asegurando que ella quiere dejar su impronta. Preguntada por si le daba miedo, ha sido rotunda: “Miedo me han dado otras situaciones en mi vida. Esto es diversión, es entretenimiento y vamos a pasarlo bien. Miedo y Sol Macaluso, nunca en la misma frase”. La reportera ha añadido que tiene “muchas ganas de que la gente conozca” quién es, y que esta aventura le llega en un momento de su vida “de decir que si a cosas que antes no diría”.

Macaluso reconoce que “va a ser un desafío porque nunca antes lo hice. Siempre he convivido con familiares”, y avanzado que por su parte no habrá el principal problema del reality: “Hago fácil la convivencia”, ha asegurado. Sin saber oficialmente cuáles serán sus compañeros, ha avanzado: “No tengo miedo a encontrarme a nadie”, aunque sí que ha hablado de Laura Bozzo, ya que lo confirmó ella misma: “Me encanta el carácter de Laura, nadie la quiere de enemiga. Es maravillosa. Me encanta que el casting sea así de variado”. “La competición me gusta y estoy deseando el momento confesionario”, ha añadido.

Sobre si era fan del formato, Macaluso ha contado que ha visto GH en otros países, pero que en España está “fresca”, y avanzado que su padre ejercerá como su defensor en plató: “Quién va a defender mejor a una persona que su propio padre”. En esta aventura, cuenta con el apoyo de su familia, ya que “están muy contentos todos” y para ellos “no ha sido sorpresa que entre”. También ha avanzado que lo que más va a echar de menos es a su pareja y a su perra, y que en su maleta no faltará “el skin care para desmaquillarme por la noche, es muy importante cuidar la piel”. Y avisa sobre lo que menos le gusta: “No me gusta la gente falsa y GH pone a prueba eso. El que mienta se va a ver, la gente se va a dar cuenta”.

El sillón del confesionario

Telecinco no sólo ha anunciado a su primera concursante oficial, también ha desvelado cómo será el famoso sillón de su confesionario.

Descubriendo con una cuenta atrás su modelo, los dos presentadores luego han tomado asiento en él por primera vez:

Marta y Ion 'bendicen' a Sol Macaluso: “Viene a darlo todo”

La primera 'gran hermana VIP' de esta octava edición ha recibido el beneplácito de Marta Flich y Ion Aramendi, que desconocían la identidad de la primera concursante oficial hasta unos minutos antes de arrancar el acto, pero que no han dudado en destacarla como un gran fichaje. “Viene a darlo todo. Va a ser muy divertida, es una tía superauténtica y está encantada”, ha destacado la presentadora.

A sólo nueve días del gran estreno, Flich y Aramendi están deseosos de seguir descubriendo secretos y “empapándose de todo”. De hecho, el conductor vasco ha revelado que visitarán la renovada casa de Guadalix de la Sierra próximamente y que una vez iniciada la edición, no perderán ojo a lo que suceda entre sus paredes.

“Nosotros nos implicamos. Hay que conocer el formato, empaparte y ver el 24 horas. Todo lo que puedas estar en la casa es lo que tienes que hacer”, ha declarado Ion ante los medios, entre los que se encontraba verTele, asegurando que afronta el reto de presentar los Debates sin miedo y con “respeto máximo y orgullo de que hayamos sido los seleccionados”.

En la misma línea, Marta Flich ha comentado cómo se encuentra ante el que será el gran desafío de su carrera en Mediaset: “Lo afronto con muchísimo respeto, ganas e ilusión. Respeto al público y al formato y vamos a pasarlo muy bien”.

Sobre el regreso de GH VIP a Telecinco, la presentadora ha elogiado que se trata de “un formato de los que ya no quedan, con epicidad y verdad para el público”. “Es el formato de los últimos 20-25 años, un programa único. Sigue teniendo un éxito increíble y que lo esté presentando yo es acojonante”, ha agregado su compañero.

“A mí me maravilla el juego psicológico que es la casa y compartir con gente que no conoces. [GH] Puede sacar lo mejor y lo peor, pero cuando uno conoce lo peor de uno mismo, quizás prefiere no enfrentarse a ello”, ha comentado Aramendi, que ha destacado la buena sintonía que mantiene con Marta Flich y ha desvelado que los Debates que él presentará no serán sólo tertulias de la convivencia semanal en el reality: “Vamos a conectar con la casa y van a suceder cosas importantes”.