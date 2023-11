'GH VIP' sí emitió esta vez el gran enfado de Luitingo por un comentario de Pilar Llori, que no se pudo ver en el 24 horas

La casa de GH VIP 8 vivió este domingo un momento lleno de tensión. ¿Sus protagonistas? Luitingo y Pilar Llori, que mantuvieron una fuerte bronca después de que la concursante hiciera un par de comentarios contra el cantante, ambos directamente relacionados con Jessica Bueno, la tercera en discordia dentro de la historia de amores y desamores que ambos han vivido en el reality.

La diferencia con otra de las grandes broncas de la edición, la que protagonizaron Álex Caniggia y Gustavo Guillermo -y que terminó con la expulsión disciplinaria de ambos-, es que GH VIP sí mostró en esta ocasión las imágenes del momento, evitándose así las críticas y las acusaciones de manipulación que recibió en aquella ocasión. Eso sí, la emisión de las imágenes no se produjo en el 24 horas de Mitele Plus, que cortó la señal en esos instantes, sino horas más tarde, durante el debate conducido por Ion Aramendi en Telecinco.

En el vídeo emitido se ve cómo, en un momento dado de la tarde, Pilar entró en la cocina y preguntó a Naomi que dónde está Jessica. La ex de La isla de las Tentaciones respondió que en el confesionario, a lo que Pilar comentó lo siguiente delante de Luitingo, que también estaba por ahí: “Ah, vale, a otra que has mandado al psicólogo. El patrón es el mismo, ¿eh?”.

El comentario de Pilar que enfureció a Luitingo

Luitingo pensó que Pilar se había “colado con el comentario”, pero Naomi no le dio la razón. Es más, se posición muy a favor de Pilar. “Tú la dejaste por la que la dejaste. Ella no está tonteando con un tío en tu pu... cara todo el día”, comentó Naomi, que pidió “empatía” y “corazón” a su compañero. “Me encanta estar con Jessica, a la vista está, pero yo no la obligué a entrar en la repesca. Eso fue decisión de ella (...) Es dejar de hacer lo que tú quieres y lo que te apetece para que la gente disfrute. ¿Y tú cuándo disfrutas? ¿Cuándo empiezas tú a mirar por ti mismo?”, contestó Luitingo.

Poco después, Luitingo señaló que Pilar no había hecho las cosas bien, pues dijo “que echaba de menos a Miguel y estaba conmigo”. Justo en ese momento, Pilar volvió a la cocina para responderle: “Pero si es lo mismo que quieres que haga Jessica. Quieres que ella deje a su novio también”.

Este último comentario terminó por enfurecer a Luitingo, que lo catalogó como el “más asqueroso y más perro” que había escuchado en la casa. “Es una realidad. Te escuché cómo se lo decías igual que me lo decías a mí”, contestó Pilar, a lo que el artista replicó: “Tú fuiste al psicólogo porque tenías el sentimiento de culpabilidad de haber estado engañando a tu novio”. “Igual que engañabas tú a la tuya, ¿no?”, respondió su ex dentro de la casa. “Eso es lo que a ti te duele, que yo no engaño a ninguna”, remató Luitingo.

El golpe de Luitingo a la pared y las disculpas de Pilar

La cosa no quedó aquí, porque el andaluz siguió dándole vueltas y maldiciendo las palabras de Pilar. De hecho, le pidió, muy cabreado, que le dijera a Jessica lo que le había dicho a él en la cocina. Sin embargo, Pilar se negó a hacerlo -“contigo delante no tengo que decir nada”-, lo que cabreó aún más a Luitingo, que lo manifestó dando un golpe a una barrera, un manotazo en la pared y tirando lo que parecía, por el sonido, un plato. “¡Estoy hasta el nabo ya!”, exclamó.

Los intentos por calmarle fueron infructuosos. Incluidos los de Jessica Bueno, que vino a decirle que había caído en la trampa: “Esto fuera lo usan para hacer ver que eres un tipo de persona que no eres. Da igual lo que diga, tú callado”. Pero Luitingo no se calló cuando Pilar se acercó a él para pedirle disculpas. “Luis, perdona por el comentario, no te lo tenía que haber dicho (...) ”Aunque lo piense no te lo tendría que haber dicho“, afirmó la concursante. ”No me mires a la cara“, respondió él.