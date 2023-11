Gomaespuma realizará su reencuentro 17 años después, en un especial para Movistar Plus+

Los reencuentros de marcas icónicas del audiovisual patrio vuelven a ser tendencia. Si hace escasos días era Telecinco la que sorprendía al anunciar la reunión de Crónicas Marcianas, ahora es el turno de un dúo no menos recordado de la televisión y la radio en España: Gomaespuma.

17 años después de que dejaran su programa de radio, Guillermo Fesser y Juan Luis Cano volverán a juntarse para recordar la historia de Gomaespuma en un evento que tendrá a Movistar Plus+ como casa.

Gomaespuma, el reencuentro será un programa especial y único que se grabará el 6 de diciembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid, y que se verá en la plataforma antes de que acabe el año. Se hará a beneficio de su fundación, Fundación Gomespuma, entidad que promociona la cultura y el fomento de la educación entre los grupos sociales más desfavorecidos.

El formato recorrerá la historia del dúo, contará con la presencia de invitados estelares y de sus colaboradores más emblemáticos, actuaciones musicales, la vuelta de algunas de las secciones más icónicas de su programa de radio, un repaso, con su particular estilo, a las noticias más importantes de los últimos tres lustros (y que no han contado antes porque, como cuentan ellos mismos, se estaban “dando la vida padre”), un toque de nostalgia, las míticas sintonías del programa y muchas sorpresas. Todo ello producido por Globomedia (The Mediapro Studio).

Sobre la Fundación Gomaespuma

La Fundación Gomaespuma surge de la iniciativa de Cano y Fesser, gracias a la colaboración de su audiencia en su conocido programa de radio Gomaespuma. El principal objetivo de la Fundación Gomaespuma es la promoción de la cultura y el fomento de la educación entre los grupos sociales más desfavorecidos en cualquier parte del mundo.

La Fundación financia proyectos de cooperación en Sri Lanka, Nicaragua, Senegal y ahora también en España, que llevan a cabo sus colaboradores locales, los cuales conocen la realidad local y sus necesidades.