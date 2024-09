Gonzo se reencontró con un migrante que cruzó la frontera en el 'Salvados' sobre los voluntarios: “Hoy sonríes”

Salvados se desplazó para la entrega de este domingo 29 de septiembre a la frontera de Irún, en País Vasco, para conocer la red de voluntarios que ayuda a los migrantes que intentan llegar al norte de Europa. Una cuestión de máxima actualidad tras las últimas publicaciones del CIS que llevó a Gonzo a tratar de conocer esta labor un grupo de personas que, arriesgándose a multas y detenciones, tratan de acompañar en su camino a personas que buscan una vida mejor.

El periodista de laSexta pasó por varios puntos de este recorrido: desde Irún, donde las voluntarias de la red Irungo Harrera Sarea reciben a grupos de migrantes, hasta el centro 'Pausa' de Bayona, donde la asociación Diakité les ayuda en su último paso. Y en el primer punto de ese trayecto charló entre otros testimonios con Oihana Galardi, que lleva tiempo formando parte de este dispositivo que les recibe y traslada en su propio vehículo prácticamente a diario.

“Para mí ha sido un aprendizaje increíble. Ha sido acercarme a las realidades con las personas, darme cuenta de lo que es el racismo, tener una empatía, ser consciente de la realidad de las personas no-blancas...”, explicó a Gonzo esta voluntaria, que afirmó a Salvados que hay noches en las que llega satisfecha a casa por la labor realizada, pero hay otras en las que dice “menos mal que no ha venido nadie” por las posibles detenciones.

Oihana dejó al programa de Atresmedia que le acompañase en uno de estos trayectos. Y preguntada por el periodista sobre si se cuestiona si su labor “sirve de algo”, contestó que “constantemente” se lo pregunta. “Hay momentos en lo que dices que mientras siga, esto es una manera de resistir”, dijo, al tiempo que añadió una reflexión sobre la situación migratoria: “Tenemos que abrir más los ojos, si nos incomoda el problema es más nuestro. Cerrar los ojos no arregla nada. Hay que asumir que es nuestro bienestar el que jode a otros. Nos tenemos que poner las pilas”.

El encuentro de Gonzo con un migrante al que reconoce de la ruta

Durante su reportaje, Gonzo también recogió testimonios de algunos de los migrantes que realizan este camino. Una ruta que el periodista recorrió al completo hasta la última parada: el mencionado centro 'Pausa' de Bayona. Y allí reconoció precisamente a un joven al que vio en Irún y que se prestó finalmente a hablar en laSexta con más alivio que en el inicio de su viaje.

“A él le conocí en Irún. Hoy está más sonriente. Acababa de llegar de Madrid en autobús, bajó superserio y superpreocupado con otros dos amigos. Le hice alguna pregunta y no quiso responder porque no sabía quiénes éramos. Al día siguiente le encontramos en Hendaya y también le vi muy serio, preocupado. Ahora está sonriendo y me saluda como un amigo”, celebró el periodista.

“Cuando vine no conocía a nadie. Mis amigos se han ido; en cuanto hemos llegado se han ido”, contó el joven migrante, que confesó que había decidido quedarse en Bayona y no seguir los pasos de sus amigos porque “ahora mismo no tengo dónde ir”. “Me alegro de verte contento”, le dijo Gonzo.