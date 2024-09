Afectados por la suspensión de las oposiciones de RTVE: “Llevaba meses estudiando. Me ha condicionado la vida”

“La sensación es de total desamparo e injusticia”, dice Raquel, trabajadora de RTVE que este domingo pensaba presentarse a las oposiciones de la corporación para conseguir un puesto fijo. El examen del ente público en la categoría de informador ha sido cancelado in extremis, cuando los inscritos ya esperaban para entrar en las aulas, por la sospecha de una filtración de preguntas.

Más de 5.000 opositores que aspiraban a 474 plazas se han quedado en “shock” tras el breve comunicado en el que RTVE pedía disculpas por el aplazamiento de la prueba de Información y Contenidos. En el escrito, la corporación se ha limitado a atribuir a “motivos de fuerza mayor” la suspensión, y ha anunciado que “en los próximos días” habrá una nueva citación de la oposición. Pero la mayoría de los aspirantes no se han enterado a través del comunicado que, critican, ha llegado “tarde”. Mientras esperaban a las puertas de las facultades del campus de Somosaguas han visto un tuit del sindicato USO que ya informaba de que “tras detectar una filtración de las preguntas” se ha decidido entre sindicatos y dirección de RTVE suspender el proceso.

“Al principio no nos lo creíamos hasta que después hemos visto la página web de RTVE”, cuenta Irene, otra de las afectadas, que además denuncia que en la facultad de Políticas y Sociología, cuando han exigido explicaciones “ha tenido que salir un vigilante a explicarnos lo que pasaba”, critica.

“Ni correo, ni notificación oficial... Nos hemos enterado por el tuit de USO y las notificaciones de medios”, añade Álvaro, otro de los opositores y además trabajador interino de RTVE, que se encontraba en la facultad de Economía en el momento de la cancelación. “Aún lo estoy asimilando”, cuenta, “llevo cuatro años de proceso preparándome”. También lleva meses estudiando: “Nos ha condicionado la vida y cuando parecía que había luz al final del túnel pasa esto”. “Le he dedicado muchas horas al día, no he tenido vacaciones, llevo estudiando sin parar todo el mes de septiembre, cambiando mi horario, mis rutinas...”, lamenta. Otros opositores relatan cómo se les ha informado de la cancelación desde una de las ventanas de la facultad.

“Ha sido un proceso muy largo, con muchos problemas, mucha ineptitud, con sentencia judicial...”, reflexiona Álvaro, recordando cómo la Audiencia Nacional ya dejó en suspenso las oposiciones el año pasado tras declarar nulos algunos requisitos de sus bases. Inicialmente exigían haber trabajado un año en TVE y como había mucha gente que no tenía esa experiencia era imposible concurrir en igualdad de condiciones.

También recuerda esa sentencia Irene: “Yo la primera vez que escucho hablar de estas opos y que empiezo a informarme es en 2019. Han pasado muchas cosas, muchos trabajos de por medio. Y entre medias la paralización de la Audiencia Nacional. Eso fue tiempo invertido en el estudio. Es como que te vas creando unas ilusiones y unas esperanzas y llega la fecha y nada”.

Ella lleva preparándose desde abril y se ha pasado todo el verano estudiando. Además es de Córdoba y ha perdido el dinero invertido en el AVE para viajar a Madrid a opositar. “Al menos tengo familiares que me dejaron quedarme en su casa y aún tengo el descuento de Verano Joven porque tengo 30 años, pero a la próxima convocatoria tendré que pagar 80 euros de tren”, lamenta. Como ella, a Madrid se han desplazado periodistas de todo el territorio español y de otras partes del mundo como Argentina, Uruguay, Grecia o EEUU pagando no solo trenes, si no alojamiento o billetes de avión. Aunque el coste no solo ha sido económico. Uno de los aspirantes, Fran Oliva, contaba en su cuenta de Twitter que se ha perdido la boda de su hermana para asistir a un examen que finalmente no ha tenido lugar.

Un temario que no es fijo

Los afectados por la cancelación y entrevistados para este reportaje recuerdan que parte de la gravedad del asunto es porque se trata de un temario “que no es fijo”. “Estudias actualidad, por lo que no es como otra oposición, ya que si lo retrasan cambia todo: nombres, cargos de corta durabilidad..”, cuenta Álvaro.

En este sentido insiste también Raquel, otra trabajadora de RTVE que también lleva meses hincando los codos para conseguir un puesto fijo: “Cada día te levantas, estudias toda la actualidad, abres todos los periódicos... Si trabajas lo haces a tu hora de volver del trabajo. Eso sumado al estudio de las leyes, como las de comunicación audiovisual”. Ahora, junto a los miles de afectados, se pregunta si al atrasar al examen, entrará la actualidad estudiada hasta este domingo o añadirán la de los próximos meses. “Yo, sinceramente, no estoy ahora mismo emocionalmente preparada para abrir un periódico”, lamenta después del golpe de este domingo.

Los sindicatos afirman que es una medida “necesaria”

El sindicato USO afirma que la medida “es necesaria para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en un proceso que ya ha venido presentando numerosos problemas.

“Lamentamos profundamente las molestias que esto ocasiona a los aspirantes, quienes han sufrido una carga de estrés innecesaria debido a la gestión de este proceso. Compartimos su frustración y seguimos comprometidos en defender sus derechos”, añade la nota de prensa del sindicato. La entidad sindical muestra su apoyo a la decisión de RTVE de presentar una denuncia ante la policía para “esclarecer los hechos y exigir responsabilidades” con el fin de que haya un proceso “justo para todos”.

Un miembro del tribunal perteneciente a la dirección de Informativos de RTVE fue el que tuvo conocimiento de que había podido ocurrir una filtración, ha relatado a EFE fuentes de UGT del ente público.

Ante la alerta, los miembros del tribunal se reunieron a las 6.00 horas para analizar la incidencia y se informó a la dirección de Recursos Humanos de RTVE y a los sindicatos, que determinaron que lo más adecuado ante la sospecha de que habían trascendido las preguntas del examen era suspenderlo, según estas fuentes. CCOO ha cifrado en un 83% las preguntas filtradas del examen.

El Consejo de Informativos de TVE ha expresado su “más profunda indignación” por la suspensión del examen y ha confiado en que el asunto “sea investigado y se depuren responsabilidades”. “Lamentamos los inconvenientes que ha supuesto a todos los opositores”, añade el mensaje de este órgano en X.

Miembros del consejo de administración se han puesto en contacto con la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, para trasladarle su descontento por el desarrollo del proceso de oposición y recordarle que “le había advertido que esto podía ocurrir”, han explicado a EFE fuentes de este órgano. Cascajosa les ha señalado que la incidencia se va a denunciar con el fin de investigar y esclarecer la supuesta irregularidad.

De hecho, el pasado 7 de agosto, hubo una denuncia presentada por un sindicato ante la policía al detectarse un fallo en la custodia de los datos de los opositores de distintas categorías.

Reivindicaciones de los afectados

Tras hablar con otros compañeros, Raquel y Álvaro creen que una de las primeras cosas que reivindicarán los afectados es precisamente el temario: que en el examen, cuando lo hagan, entre únicamente la actualidad hasta este fin de semana. “Sería lo más justo. Nosotros hemos cumplido con todos los requisitos, nos hemos preparado, hemos estudiado, hemos sacado la información... Muchos compañeros incluso han utilizado su mes de vacaciones para estudiar durante todo septiembre”.

Otra de las reivindicaciones de los afectados es la de conocer la identidad de quién ha filtrado las preguntas y exigir la inhabilitación del Tribunal. Álvaro explica que algunos opositores barajan hacer paros en sus puestos de trabajo “para demostrar que RTVE lo sostenemos también los trabajadores que no somos fijos, como los interinos”.

Además de los entrevistados en este reportaje, elDiario.es ha podido hablar con otros afectados que prefieren no dar sus nombres por miedo a las represalias en sus trabajos. “Hay enfado, hemos venido de diferentes puntos del mundo y tenemos sensación de tongo, de nepotismo y de que hay mucho enchufe”, lamentan algunos de ellos.