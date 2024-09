Estas son nuestras series favoritas del tercer trimestre del año 2024

Desde la redacción de verTele no fallamos y queremos volver a reunirnos para recomendar nuestras series favoritas del tercer trimestre de 2024. Una tradición que empezamos en cada trimestre del año 2021, que mantuvimos también en 2022 y 2023, y que por supuesto alargamos trimestralmente en este 2024, tras hacer cundir exactamente el mismo ejemplo en otros medios.

Como siempre, en nuestro caso hay una sola condición: producciones (series o docuseries) estrenadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024. A partir de ahí, total subjetividad de cada uno de nosotros para elegir cuál ha sido nuestra preferida, lo que también permite -en base a nuestros gustos y personalidades- elaborar una lista heterogénea para cubrir distintos intereses.

En esta ocasión, en nuestras 7 recomendaciones predomina el thriller y el drama, aunque también hay hueco para la comedia y hasta para vivir desde dentro el espectáculo de lo que en España conocemos como “lucha libre”. De entre todas ellas, en este trimestre marcado por el verano y el inicio de la temporada televisiva sólo nos ha conquistado especialmente una serie española. A ver si te convencemos y te ayudamos a elegir:

'La fiebre' (Pedro Zárate)

De qué va: El futbolista negro Fodé Thiam, estrella del Racing Club, estalla contra su entrenador insultándole y propinándole un violento cabezazo durante la ceremonia de premios de la liga francesa. El escándalo estalla de inmediato y dos expertas en comunicación, Sam Berger y la comunicadora ultra Marie Kinsky, en otro tiempo grandes amigas, se encuentran cara a cara para orientar a una opinión pública desnortada por el poder de las redes sociales y su cultura de la confrontación.

Por qué la recomiendo: La fiebre coincide en el tiempo con los innumerables episodios racistas que se están produciendo en nuestro fútbol, el ambiente cada vez más irrespirable que hay en redes sociales como X, el auge de la ultraderecha y la creciente polarización de nuestra sociedad, temas que esta serie francesa toca con un tono que oscila entre lo realista y lo apocalíptico. Igual que hacía otra ficción gala, El colapso, aunque aquí los protagonistas no se enfrentan a la pérdida de comida, luz o gasolina, sino a algo menos material pero también muy importante: la falta de entendimiento en un mundo cada vez más dividido. La fiebre utiliza este problema para ofrecer a lo largo de sus seis episodios un sinfín de ideas muy interesantes sobre las que reflexionar. No es una serie que ofrezca grandes respuestas, pero sí plantea grandes preguntas que hacernos sobre el mundo que nos rodea.

Dónde se puede ver: En Movistar Plus+.

'Hasta que te mate' (Gabriel Arias)

De qué va: Cuando la enfermera británica Delia Balmer conoce a John Sweeney, su vida cambia para siempre, y no precisamente para bien. Delia se convierte en la siguiente víctima de un maltratador que siempre se encuentra con el camino despejado para imponer su ley a costa de todo. Porque la ley, los tribunales de justicia, no estaban demasiado sensibilizados con esta cuestión en los años 90, y esa es una circunstancia que dio alas a este criminal.

Por qué la recomiendo: Si no fuera por su dureza, Hasta que te mate debería proyectarse en los institutos porque es un perfecto retrato de cómo opera la violencia machista. Lo sangrante de esta historia es que es real. Lo que en ella se cuenta ocurrió en Londres hace apenas tres décadas. Pero es aún más sangrante que siga ocurriendo hoy en día, como si el dolor de Delia Balmer no hubiera sido suficiente. Hasta que te mate se estrenó en Reino Unido a principios de abril, y llegó a España el pasado mes de julio a través de Filmin.

Dónde se puede ver: En Filmin.

Nuestra crítica: Hasta que te mate, una serie dura pero imprescindible ante el repunte de la violencia machista.

'La amiga estupenda' (Paula Hergar)

De qué va: La veterana escritora Elena Greco descubre que Lila Cerullo, su amiga de toda la vida, ha desaparecido sin dejar rastro. Su ausencia evoca en Elena el recuerdo de su tempestuosa amistad, un vínculo inquebrantable forjado en el barrio natal de ambas, en el Nápoles en los años 50.

Por qué la recomiendo: Hacía años que una serie no me fascinaba tanto. Hacía años que no estaba fuera de casa deseando volver para continuar con una serie. Hacía años que unos personajes no se convertían en parte de mi vida. Hasta que empecé este verano a ver La amiga estupenda y volví a recordar lo que se siente al enamorarse de una serie. Está basada en el libro homónimo que The New York Times acaba de escoger como la mejor novela del siglo. Y la serie está a la altura porque todos sus elementos son brillantes: los actores hacen interpretaciones redondas, la época te atrapa y la amistad entre ellas -que es la joya de la corona- está plasmada con una sensibilidad que no había visto antes. Eso sí, La amiga estupenda no es para todos los públicos, porque es lenta, detallista y dura, como la vida misma. Por eso está reservada para aquellos que buscan historias que, tras verlas, te convierten en alguien distinto.

Dónde se puede ver: En Max (las 4 temporadas) y en RTVE Play (las 3 primeras).

Nuestra crítica: Lo mejor de 'La amiga estupenda' no es el texto de Elena Ferrante, sino todo lo demás.

'Solo asesinatos en el edificio' T4 (Adrián Ruiz)

De qué va: Charles, Oliver y Mabel se enfrentan a un nuevo crimen, el que tuvo lugar en el final de la tercera temporada. En el último episodio, Sazz Pataki, doble de acción y gran amiga de Charles, fue asesinada de un disparo mientras se encontraba en el piso del actor. Tras el shock inicial, el trío comienza una investigación que los traslada hasta Los Ángeles, donde descubren que un estudio de Hollywood está preparando una película basada en ellos y su proyecto al frente de su exitoso podcast. A su regreso, los protagonistas tendrán que cruzar el patio de su edificio para adentrarse en las vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia.

Por qué la recomiendo: Porque después de cuatro temporadas, Solo asesinatos en el edificio mantiene su constante frescura y vitalidad, confirmando que ha sido una de las comedias más infravaloradas de los últimos tiempos y, sin duda, la constante gran olvidada de los grandes premios de la industria. La serie sigue mezclando como nadie el thriller y el humor para hacer que los espectadores se diviertan 'jugando' junto a sus entrañables protagonistas -con una de las químicas más reales e improbables de la televisión- a esta especie de 'cluedo' en el que se convierte la investigación de cada crimen. Además, la ficción vuelve a reírse de sí misma con un audaz giro en su trama, el de la puesta en marcha de esa película, en el que la metaficción y las constantes autorreferencias ponen de manifiesto la gran inteligencia de sus guionistas.

Dónde se puede ver: En Disney+.

'Mr. McMahon: El titán de la WWE' (Lorenzo Ayuso)

De qué va: Vince McMahon: El titán de la WWE narra el ascenso y la caída de Vince McMahon, el polémico empresario y fundador de la WWE, desde sus esfuerzos para convertir una pequeña empresa regional, como era la WWE, en una potencia mundial del entretenimiento, hasta las acusaciones de explotación sexual que lo llevaron a presentar su dimisión. Esta serie de seis episodios investiga en profundidad la vida de McMahon y su franquicia, con una selección de más de 200 horas de entrevistas con el propio McMahon —antes de que dimitiera—, sus familiares, socios y algunos de los nombres más sonados de la historia de la lucha libre, así como con los periodistas que sacaron a la luz las acusaciones en su contra.

Por qué la recomiendo: Para quienes encuentran en la lucha libre una válvula de escape a la realidad donde resolver sus problemas, como el que escribe, una docuserie como Mr. McMahon supone la oportunidad de enfrentarse al reflejo tenebroso del kayfabe en la realidad, a través de una figura como la del demiurgo de la WWE. Vince McMahon supo enmascarar una personalidad vil a través de un alter ego que exageraba esos rasgos para beneficio del negocio (ahí queda la legendaria rivalidad que desarrolló en la segunda mitad de los noventa con Steve Austin) y esa misma grandilocuencia de opereta le permitió difuminar la gravedad de sus acciones con facilidad terrorífica. Ha sido así, al menos, hasta la demanda por abusos sexuales de la extrabajadora Janel Grant, la que terminó por sacarle de la junta directiva y que se aborda en el último episodio. La docuserie no descubrirá nada nuevo a los más versados en el pro-wrestling, pero sí permite glosar los acontecimientos y ordenar las perspectivas con sumo interés, rellenando huecos y enfrentando a faces y heels con sus parlamentos como si de un ring se tratase. Pero lo más interesante de todo es asistir al juego de poder de McMahon, que se vanagloria de esa actitud de tiburón empresarial, en sus entrevistas para el documental, tratando de influir en la propia narración, sin temor a contradecirse en sus declaraciones para preservar la imagen que quiere dar a toda costa. Como en la lucha, Mr. McMahon destaca por dejar al aire la realidad que se entrevé entre líneas, o entre las cuerdas.

Dónde se puede ver: En Netflix.

'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez' (Laura Pérez)

De qué va: Estrenada como segunda temporada de la serie antológica Monsters tras una primera dedicada a Jeffrey Dahmer, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez es la recreación en clave de ficción de un crimen que conmocionó al mundo en 1989: el de dos hermanos que fueron condenados en 1996 por el brutal asesinato de sus padres, José y Mary Louise 'Kitty' Menendez, en Beverly Hills.

Por qué la recomiendo: Porque es un thriller que reúne todos los ingredientes que todo fan del true crime busca en un producto de entretenimiento televisivo. Sin entrar en spoilers que puedan arruinar el visionado a aquellos que no conocen el caso real, la serie aborda con el inconfundible sello de Ryan Murphy un crimen tan escalofriante como confuso que, aún a día de hoy, sigue suscitando dudas entre aquellos que creen en la versión de los asesinos y los que no. Como ha defendido su propio creador, la ficción muestra los distintos puntos de vista de los implicados en el crimen y la investigación, con las interpretaciones sobresalientes de Nicholas Chavez y Cooper Koch en los papeles de Lyle y Erik, así como de Javier Bardem como el 'patriarca'. Especial mención merece su capítulo 5 en plano secuencia, uno de los episodios más brillantes de los últimos tiempos en una serie.

Dónde se puede ver: En Netflix.

'Rapa' T3 y Final (Marcos Méndez)

De qué va: Tomás (Javier Cámara) es un profesor amargado y aburrido que recibe un duro golpe al ser diagnosticado de ELA. Sin embargo, su perspectiva cambia cuando traslada su afición por la escritura a la investigación, entrometiéndose en la vida y el trabajo de la Guardia Civil Maite (Mónica López). Su extraña amistad cristaliza y, con la ayuda de Tacho (Darío Loureiro) como su 'Sancho Panza', a esta tercera temporada Tomás llega muy mermado: en silla de ruedas, y con la firma decisión de pedir la eutanasia.

Por qué la recomiendo: Por ser una de las series más convincentes y consolidadas de Movistar Plus+. Tanto que es capaz de despedirse definitivamente con su tercera temporada, pese a en mi opinión ser la mejor de las tres. En verTele hemos tenido la suerte de poder ver ya sus seis capítulos, que llegarán al completo a la plataforma el próximo jueves 10 octubre. Y nos hemos deleitado con cómo la tensión narrativa de las investigaciones (en este caso dos, que centran el día a día Tomás y Maite, con puntos tangenciales) se alterna con la parte más profunda y humana del drama personal de su protagonista. Un contrapunto que muestra constantemente cómo todo sigue, pese a que veamos la vida (y la muerte) de distinta manera.

Dónde se puede ver: En Movistar Plus+.