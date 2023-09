'Hermanos' vivió un inesperado y fortuito secuestro: “Quédate aquí y muérete”

Aviso, spoilers: esta noticia desvela parte de lo ocurrido en el capítulo de 'Hermanos' del martes 5 de septiembre.

La justicia rechaza la petición de Rosa Peral de evitar el estreno en Netflix de 'El cuerpo en llamas'

Más

Hermanos ha terminado su primera semana de septiembre con malas noticias. Al menos para uno de sus personajes, que de golpe y porrazo ha sufrido un inesperado secuestro. Se trata de un contratiempo más que sumar a la larga lista de sobresaltos que han marcado la serie turca de Antena 3, que este martes volvió a liderar el horario estelar con más de 1.2 millones de espectadores.

Una audiencia fiel que, como ya es habitual cuando hablamos de Hermanos, se fue a dormir con la incertidumbre de saber cómo se resolverá el último e impactante cliffhanger de la ficción otomana. Una última escena protagonizada por tres personajes directamente relacionados con Ömer que repasamos a continuación.

(A partir de aquí SPOILERS)

Al final del capítulo, Sevgi, la abuela de Ömer, va a casa de Ahmet a recriminarle que no se preocupa por su hijo. Y no solo eso: también le pide que le devuelva todo lo que le ha dado, hasta la última lira. La sorpresa de Ahmet y Şevval, su esposa, es mayúscula, pues no se pueden creer lo que están escuchando.

Sevgi le comunica a su hijo que ha hablado con su abogado y que ha decidido que va a vivir en esa casa con Ömer y sus hermanos, por lo que les invita a irse. “Estás de broma, ¿no?”, cuestiona Ahmet y su madre le espeta: “¡No te mereces en absoluto nada de lo que tienes!”. El padre biológico de Ömer abandona la casa furioso y dejando las cosas claras: “¡Demándame si quieres, pero no estoy dispuesta a darle una lira a ese chico!”.

Sevgi se queda tocada, al borde de las lágrimas. Acto seguido, coge fuerzas para pedirle una cosa a su nuera: “Si al menos a ti te queda algo de amor maternal, intenta entenderme y convence a Ahmet de que deje de ser tan terco y acepte a tu hijo. Te lo advierto: o acepta a su hijo o acabaréis perdiéndolo todo”.

Sin embargo, Şevval no está por la labor. “Eso no va a pasar”, dice para dar paso a una acalorada discusión con Sevgi. De hecho, ambas mantiene un forcejeo que hace que Sevgi se caiga por las escaleras y se quede inmóvil en el suelo. La madre de Sarp y Yasmin no puede ocultar su sorpresa, pero en vez de auxiliar a su suegra, Şevval le espeta lo siguiente cuando la abuela de Ömer pronuncia el nombre de razón: “¿Todavía con Ömer? Ya que no quieres entrar en razón, quédate aquí y muérete”.

Después de estas duras palabras, la mujer de Ahmet decide encerrar a Sevgi en un sótano. ¿Alguien descubrirá su paradero?¿Logrará la abuela de Ömer sobrevivir?