La hija de José Luis Gil no cree “que pueda volver a la televisión”: “Tiene problemas para comunicarse”

El pasado 1 de diciembre se cumplieron dos años desde que saltase la noticia de que José Luis Gil, protagonista de Aquí no hay quien viva y La que se avecina, había sufrido justo un mes antes, a comienzos de noviembre de 2021, un infarto cerebral que lo tuvo varias semanas hospitalizado. Un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo del que todavía hoy se sigue recuperando, tal y como ha informado su hija Irene Gil en una reciente entrevista.

A lo largo de todo este tiempo, varios de sus compañeros e incluso Alberto Caballero, creadores de las ficciones que lo catapultaron a la fama, se mostraban optimistas con la posibilidad de que José Luis Gil se pudiese acabar reincorporando al trabajo. Sin embargo, tal y como ha expresado su hija, parece muy difícil que esto pueda acabar sucediendo, ya que su estado de salud se lo impediría.

“No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves. Nosotros lo llevamos como podemos”, empieza diciendo a Pronto. “Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle”, prosigue.

José Luis Gil “tiene problemas para comunicarse”

Irene Gil asegura que siempre tuvo fe en que la situación mejorase, pero cada vez es menos optimista: “Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas”, se ha sincerado, explicando que el actor “tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven”.

“Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse”, ha desvelado la hija del intérprete, que hace tan solo dos meses le dedicaba un emotivo post en Instagram en el que actualizaba su situación, insistiendo en que lo ocurrido había sido “un golpe tremendo” que estaban “luchando por encajar”.