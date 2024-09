Indignación con Isabel San Sebastián por considerar que la denunciante del caso Rafa Mir no debió “asumir un riesgo”

Con la detención del jugador del Valencia CF Rafa Mir por una presunta agresión sexual en el punto de mira de los programas de actualidad televisivos, un comentario al respecto del suceso escuchado en Telecinco ha derivado en indignación entre el público. La responsable es Isabel San Sebastián, que ha causado un notorio malestar con la opinión sobre el arresto del deportista que expresó en La mirada crítica.

La periodista y tertuliana intervino este miércoles en el magacín matinal de Mediaset, que tuvo este como uno de sus temas centrales de la jornada. Al recibir su turno de palabra, San Sebastián declaró lo siguiente.

“Quiero decir que un futbolista es un señor que tiene habilidades para darle patadas a un balón y meterla en una portería. Y nada más. No es referente de nada”, comenzó diciendo al recibir el turno de palabra. “Y una cosa que a lo mejor suena mal, pero no me gustaría que se malinterpretara. Evidentemente esto es un delito, que han cometido un futbolista y su amigo, y que tiene que arrastrar las responsabilidades que correspondan. Dicho esto, irse a las cinco de la mañana al chalet de una persona que no conoces y a la que acabas de conocer en una discoteca es asumir un riesgo que estaría muy bien que una chica no asumiera”.

San Sebastián habló de “error clamoroso”

Dentro del propio plató, la respuesta del resto de tertulianos fue casi inmediata ante el cariz del comentario, que responsabilizaba a la víctima de ponerse en una situación de riesgo, lo que llevó a San Sebastián a justificarse. “No estoy diciendo que la culpa sea de la chica. Estoy diciendo que a mi hija le diría que no lo hiciera”. Y continuó: “Fiarse de un futbolista porque es un señor conocido es un error clamoroso”.

La propia Ana Terradillos afeó esta visión: “No es que te fíes, es que te vas con una persona porque te apetece irte”.

El comentario de San Sebastián no tardó en ser reprobado también a través de redes sociales, por achacar la responsabilidad de lo sucedido en la mujer víctima de la agresión sexual en lugar de en los presuntos autores. El ministro de Transportes, Óscar Puente, también se ha referido a esta opinión en la red social X (antigua Twitter): “Isabel San Sebastián, sin ser consciente de ello, está afirmando indirectamente que todos los hombres somos violadores en potencia.”

Esta no es la primera vez que la periodista y escritora genera enfado por unos comentarios de tono machista. En 2021, durante una intervención en el canal ultra Estado de alarma, dirigido por Javier Negre, se refirió en estos términos a Irene Montero: “He oído unas declaraciones suyas hablando de la calle y de lo que nos costaron las conquistas y seguir reivindicando nuestros derechos... ¿Pero tú que conquistas vas a hacer, niñata? Si lo único que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra”.

Se le imputan a Mir dos delitos de agresión sexual

Mientras tanto, la jueza del Juzgado de Instrucción Nº8 de Llíria ha dejado en libertad provisional a Mir, imputado por dos delitos de agresión sexual a una joven de 21 años. Se le ha retirado el pasaporte y se ha ha impuesto una orden de alejamiento por la que no podrá comunicar con la víctima ni acercarse a menos de 500 metros. Además, tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado. Su amigo también ha quedado en libertad, imputado en su caso por un delito de agresión a otra joven, en este caso de 25 años.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del domingo 1 de septiembre. Tras conocerse en una discoteca, las dos denunciantes se trasladaron junto a Mir y a Jara a la casa del primero, en la urbanización Torre En Conill en Bétera (Valencia).

Según ha podido saber elDiario.es, el futbolista habría mantenido allí relaciones consentidas con la joven de 25 años. Posteriormente, habría intentado tener relaciones con la de 21, que se habría negado. Sería entonces cuando se habrían producido las dos agresiones sexuales. Tras recriminarle su comportamiento la otra mujer, ambas fueron expulsadas del domicilio. En ese momento, el amigo de Mir habría propinado un puñetazo a la mujer de 25 años.

Tras ello, las dos fueron atendidas en el hospital La Fe de València y presentaron sendas denuncias ante la Guardia Civil, que el lunes detuvo a Mir. Un día más tarde fue detenido su amigo. El abogado de Mir, Jaime Campaner, afirma que las relaciones sexuales entre el futbolista y la denunciante fueron consentidas “sin duda”.