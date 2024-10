Isa Pantoja enmudeció a todos en 'De Viernes' al derrumbarse: “No merezco quedarme huérfana por segunda vez”

Isa Pantoja reapareció este 18 de octubre en De Viernes con una extensa y dura entrevista que impulsó al programa en audiencias y que causó impacto en plató por algunas de sus revelaciones. Relatos familiares por los que acabó derrumbándose y enmudeciendo a los presentadores y colaboradores de Telecinco, que también lloraron con ella.

La hija de Isabel Pantoja visitó los estudios de Mediaset tras ser operada de urgencia por una apendicitis. Un bache de salud en el que no ha contado con el apoyo de su madre y su hermano, según afirmó en directo, y que le ha reavivado sentimientos sobre una familia que en los últimos años ha estado ausente en su vida.

La entrevistada comenzó contando a Santi Acosta y Beatriz Archidona el que cree que es el origen de todo: el dolor que siempre ha sentido y “no ha podido superar” al sentirse de menos por ser adoptada. “El dolor que tengo que no he podido superar, es ese. Siempre he querido creer que ella era mi madre de verdad. Quiero pensar que ella me quiere muchísimo (...) Le agradezco la vida, pero no me ha sabido proteger. A un hijo adoptado se le da incluso más cariño que a uno biológico”, relató, visiblemente emocionada.

“No hay hijos de primera ni hijos de segunda, no tienes que agradecer que te hayan adoptado. Tu madre tomó esa decisión y te tenía que haber tratado como merecías. Estás siendo muy generosa con ella”, le reconoció la presentadora de De Viernes.

Además, Isa relató cómo fue el momento en que Isabel Pantoja “la eligió” en el orfanato, y cómo se enteró en el colegio de que no era hija biológica de la tonadillera: “El tema de la adopción se habló en el colegio y una niña me dijo que le había dicho su madre que yo era adoptada. Llegué a casa y se lo conté a Dulce, y al día siguiente me dijo que hablase con mi madre. Me lo acabó contando como si fuera un cuento”.

Isa P: “No hay persona que merezca esto”

El momento más complicado de la entrevista tuvo lugar tras hora y media de charla, cuando Ángela Portero preguntó a la invitada por un suceso que hasta ahora se había mantenido en secreto y en el que Isa Pantoja no quiso profundizar: cuando su hermano Kiko Rivera y su primo Manuel le mojaron con una manguera para “purificarla” después de haber mantenido relaciones con un hombre.

La entrevistada rehusó entrar a hablar de este asunto, y comenzó a emocionarse: “El tema de la adopción es muy doloroso. Son episodios que me duelen muchísimo y no me siento preparada para reproducir esas cosas”, dijo llorando. “Ángela, vamos a dejarla. Y si no quiere recordar algún momento vamos a dejarla”, intercedió Beatriz Archidona.

Ya totalmente derrumbada, Isa comentó: “Lo único que sé es que no me lo merecía. No hay persona que se merezca eso, y menos de la única familia que he conocido”. “Independientemente de estas cosas malas, me han dado también mucho cariño y me he sentido querida. A mi hermano le tenía en un pedestal y ahora he entendido muchas cosas. He estado en el hospital y no ha venido a verme, y al otro sí... ¡que le ha puesto a caer de...!”, dijo llorando.

“No me quiero quedar con lo malo, si lo cuento no creo que vaya a ganar nada porque son cosas muy dolorosas para mí que no he superado. Yo soy feliz, llego a mi casa y tengo alguien que duerme conmigo y me abraza. Y tengo los abrazos de mi hijo. Me he dado cuenta de que ahora sí tengo la libertad de escoger quién quiero ser, y valorarme”, afirmó Isa Pantoja, dejando a todos los presentes sin habla y visiblemente emocionados.

En esas, y con todos pendientes de su relato, prosiguió: “Siempre he estado agradecida a mi madre porque he sido feliz cuando cantaba conmigo, cuando íbamos a pasear por Cantora... Son momentos tan bonitos y era tan feliz que no entiendo qué le ha podido pasar por la cabeza para merecer yo quedarme huérfana por segunda vez”.

“Aún así, si necesitan cualquier cosa el día de mañana estando en las malas, que nadie dude que yo voy a ir la primera si ellos me dejan”, apostilló Isa Pantoja, que cuestionada sobre una futura reconciliación con su madre y su hermano dejó claro que acudirá cuando ellos la necesiten. No obstante, dijo que “ahora mismo, con tanto dolor que tengo, no estoy preparada para que me vengan a contar cosas que no voy a entender. Y, sobre todo, sin una explicación”.

“No se trata de que ellos sean malos, no lo han sabido llevar. Lo mío les ha venido grande. Me han intentado sobreproteger y a lo mejor esperaban de mí otras cosas”, zanjó.