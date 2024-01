'La isla de las tentaciones 7' avanza el desenlace entre Andrea y Álvaro y el primer beso de una de las novias

La segunda entrega de La isla de las tentaciones 7 acabó con Sandra Barneda pidiendo a Álvaro que se quedara tras la primera hoguera de los chicos. Lo que hizo suponer a los espectadores que le informarían del abandono de Andrea, del que él no tenía conocimiento.

Y, con el adelanto que emitió Telecinco tras la emisión se confirmó: “¿Ya entras con cara de cachorrito?” es lo primero que le dice Andrea al sentarse junto Álvaro en la primera hoguera de confrontación de la temporada. “Ahí ya te he reventado”, añade mientras él se levanta dispuesto a irse. “¿Cómo quieres abandonar 'La isla de las tentaciones'?” concluye la presentadora ante el suspiro de los dos.

Lo siguiente que se ve es a las chicas entrando para su primera hoguera. En ella María grita de dolor, Ruth se muestra decepcionada, así como Marieta acaba desesperada por ser “mala novia”. Al volver a la villa se encuentran con una “nueva compañera” y los chicos con otro compañero - sustitutos de Andrea y Álvaro.

Las alarmas no dejan de sonar, masajes, jacuzzis, confesiones y... “se está comiendo toda la boca” dicen en la villa de las chicas sobre alguna que no descubre el rostro pero no es Ana