Jenni Hermoso, en 'Planeta Calleja': “Gané un campeonato del mundo pero ahora he hecho mucho más que eso”

Planeta Calleja volvió a Cuatro este lunes, 15 de enero, con la primera entrevista en televisión de Jennifer Hermoso después de haber ganado el Mundial de Fútbol y sufrir después el beso de Rubiales y los acontecimientos que vinieron a continuación.

Jesús Calleja y la futbolista viajaron hasta Islandia para desconectar y disfrutar después del año tan duro que había vivido la joven. Empezaron el viaje en la cascada de Gullfos, visitaron cuevas, recorrieron en moto de nieve el segundo glaciar más grande del país, vieron atardeceres desde las playas y entre 400 volcanes ella hizo dos alegatos que “enorgullecieron al presentador”.

El primero de ellos fue cuando ella explicó la razón de que en el futbol masculino pocos jugadores hagan pública su homosexualidad: “Hay un prototipo de futbolista masculino que está casado, con su mujer y sus hijos. Cuando han salido algunos diciendo que eran gais les ha caído mucho hater y creen que para su futuro no es bueno. Para un jugador la imagen es muy importante”, lamentó.

Y continuó con la brecha salarial entre las jugadoras y los jugadores: “Una buena jugadora puede cobrar alrededor de un millón de euros al año. Messi o Ronaldo unos 200 y pico millones de euros al año. Somos conscientes que no generamos eso, pero queremos unos mínimos, un contrato, salario mínimo anual para poder vivir de eso... ”.

Jenni Hermoso: “Me quitasteis el mejor momento de mi vida”

Tras varias charlas, Calleja quiso saber lo que había sentido Hermoso tras erigirse como campeona del mundo, antes del polémico beso de Rubiales: “No he podido vivir ese momento de ser campeonas por lo que vino después. Teníamos muchísimas fotos para ir subiendo cada día, pero no lo hacíamos porque el contexto no nos dejaba. Fue el mejor momento de mi vida hasta minutos después. Pasó eso y seguí riendo, ¿cómo no lo iba a hacer? Yo no busqué ese momento. Estaba siendo campeona del mundo, lo estábamos disfrutando, toda España con nosotras, era imposible meterme en ese momento y pensar lo que había pasado. Me quitasteis el mejor momento de mi vida, me posicionasteis en un lugar que yo no quise estar nunca”, alegó.

Continuó explicando lo que ocurrió inmediatamente después, en el avión de regreso: “Me pidió hacer un video con él para cortar la tensión que se estaba creando fuera, que lo hiciera por sus hijas que estaban llorando en el avión. La presión siguió mucho más. Le dije que lo sentía pero que no iba hacer eso, que yo no había hecho nada. Le pidieron a otra compañera hacer el vídeo para decir que fue un acto de efusividad para quitarle hierro al asunto”.

Todo empeoró: “Sufrí muchas más presiones, después nos fuimos de viaje, ahí siguieron. Le pedí a mi agencia que me dejaran disfrutar, me aparté de todo. Empezaron con mi familia y mis amigos. Al volver hicieron la Asamblea en la que la Federación cargó contra mí. Decidí que no volvería mientras estuvieran los mismos integrantes”.

Recordó que llegó el punto de ir “por la calle mirando atrás por si alguien me perseguía. Me hacían fotos de todo lo que hacía. Me tuve que ir de Madrid, tuve que huir cuando no había hecho nada. (...) Me han llegado a mandar amenazas de muerte, deseos de que me rompa las rodillas, que me apuñalarán... Me ha afectado en la personalidad, pero también para bien. También tengo millones de comentarios también buenos”, reconoció.

Jenni Hermoso: “Nadie tiene escrito cómo debe sentirse alguien después de haberle pasado algo”

Preguntada por la razón de denunciarlo: “Me hizo mucho daño, a mi alrededor, a mis compañeras y era un acto que había que denunciar. Sentí que era lo correcto. Esto lo han sufrido muchas, yo tenía la suerte de tener un altavoz. No me quiero imaginar a quien no tenga un altavoz, lo que tiene que pasar una niña o una chica que no lo tenga. Y sobre todo, nadie tiene escrito cómo debe sentirse alguien después de haberle pasado algo. Puedo denunciar un hecho pero debo seguir mi vida, nadie tiene que borrar la sonrisa de nadie porque alguien le apetece hacer algo que no debe hacer”.

Calleja le preguntó entonces si le había valido la pena, a lo que Hermoso respondió con la voz entrecortada: “Lo he pasado muy mal, pero me siento muy orgullosa de cómo reaccionó la gente y yo. He tenido la ayuda de mi psicóloga, que ha hecho que me sintiera con fuerza para seguir con todo. Gané un campeonato del mundo pero ahora he hecho mucho más que eso. Pienso que ganamos más que esa estrella. El #SeAcabó cruzó el mundo”, recordó.

El presentador se emocionó: “Me da mucha pena que hayas ganado un campeonato con tus compañeras y tengamos que hablar de esto. Sin disfrutar de lo que hiciste que fue único”. Y la futbolista le agradeció la comprensión y la oportunidad: “Decidí contarlo aquí porque vi que la gente se mostraba como es y quería mostrarme como soy. Necesitaba soltar esa mochila que sigue pesando. Todo el mundo debería ser feminista porque no es cuestión de guerras, ni de luchas entre hombre y mujer”, sentenció.