Joaquín Prat cuestiona a Ángel Cristo por su comportamiento en 'Supervivientes': “¿Para qué va?”

Con permiso de Carmen Borrego, Ángel Cristo se ha convertido en el gran vórtice de atención de la presente edición de Supervivientes. El hijo de Bárbara Rey no solo atrae la atención en lo referente al conflicto familiar abierto, sino también por su actitud en la isla con sus compañeros y con el programa.

Durante la emisión de Tierra de nadie del lunes, Cristo desafió a la organización cuando Carlos Sobera explicó a la audiencia que iba a leer la carta que la vedette había escrito a su hijo y que él ya había podido leer en privado: además de asegurar que no tenía constancia de tal misiva, llamó “maltratadora infantil” a su progenitora y cuestionó al programa por plantear la lectura. Pero además se negó a participar en el juego de recompensa de la noche, aduciendo una dolencia (una espondilitis anquilosante) como argumento.

Nada de esto ha gustado a Joaquín Prat, como ha quedado de manifiesto en Vamos a ver. Este martes, el magacín matinal de Telecinco abordaba en el club social la tesitura a la que se enfrentó el reality, y utilizó palabras contundentes para reprobar al díscolo concursante.

“¿Para qué va Ángel Cristo a 'Supervivientes'?”

“Si tu vas a Supervivientes después de pasar unas pruebas físicas médicas y un examen exhaustivo, es porque estás apto para ir a sobrevivir y participar en las pruebas, ¿no?”, preguntó el presentador a su mesa de colaboradores. “Podemos interpretar que Ángel Cristo no hizo la prueba porque no le da la puñetera gana”.

“¿Para qué va Ángel Cristo a Supervivientes?”, cuestionó Prat, ante lo que buena parte de sus tertulianos proclamó casi al unísono: “A hablar de su madre”.

La principal defensa de Cristo vino de parte de Isabel Rábago, que definió al hijo de la artista y el domador Ángel Cristo como “un gran personaje” y defendió que “no todo el mundo que va al concurso tiene que hacer todo”. “Habrá que esperar a ver qué dice la organización. Imagínate que él tiene un certificado médico que justifique su actitud”.

“Condescendiente y derrotista”

Este argumento no satisfizo a sus compañeros Adriana Dorronsoro, que planteó que de haber un certificado médico de antemano, “le habrían excluido de la prueba desde el primer momento”. Alexia Rivas, que como Rábago tiene experiencia como concursante del formato, reiteró esto: “Las pruebas son de seis horas, te ven especialistas que no sabía ni que existían y te miran de cabo a rabo. Cuando tienes una lesión que te impide hacer una prueba en concreto, el médico es el primero que te dice que tal prueba no la puedes hacer”, afirmó la colaboradora.

“Lo que está haciendo Ángel es negarse a hacer las pruebas porque tiene una actitud condescendiente, derrotista, perdonándole la vida al programa. Me parece lamentable”, zanjó la tertuliana.