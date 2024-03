'Supervivientes 2024' evacuó a Zayra Gutiérrez, salvó a una nominada y puso a Sobera de “muy mala leche”

“No ha podido pasar nada de ayer a hoy, pues sí, ha pasado” anunciaba Carlos Sobera al arrancar la primera entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie que, en vez de esperar al martes como solía ser habitual, Telecinco cambió la emisión al lunes.

Lo que no se esperaba el presentador es que ocurrieran aún más en el directo. La primera de ellas fue la lesión de Zayra Gutiérrez que pidió no participar en el juego de recompensa por un dolor muy intenso en la espalda. Cabe recordar que ya desveló otro motivo por el que casi no entra al reality.

Seguidamente, Laura Matamoros y Kiko Jiménez robaron a sus compañeros pero, lejos de tener un objetivo común, acabaron hasta robándose entre ellos.

En la ceremonia de salvación Aurah, Ángel Cristo, Arantxa del Sol y Lorena se jugaron salir de la lista negra y acabó celebrándolo la viceversa que se convirtió en la primera salvada de la edición: “Amo a toda la audiencia que me ha salvado”, gritó pletórica.

Para acabar el programa con el enfado de Sobera por un “regalo” que quiso hacerle a Ángel Cristo pero, lejos de agradecerlo se lo rechazó de forma tan contundente que el presentador hasta pidió un rato para calmarse.

Zayra, evacuada hasta el próximo parte médico

Zayra apareció sentada en la arena, junto al resto de concursantes que estaban de pie esperando a hacer la prueba. La joven se quejó de un fuerte dolor en la espalda que le impidió participar en el juego de recompensa y el doctor entró en directo a diagnosticarla.

Minutos después, el programa conectaba con Zayra desde una camilla: “El equipo médico ha decidido evacuarla a su habitación, debido a su lesión pero en las mismas condiciones de alimentación que el resto de compañeros”, informó Sobera.

“Tengo mucho, mucho, mucho dolor. Noto pinchazos constantes y no puedo hacer nada, ni levantarme, ni andar...” explicaba ella. A lo que el presentador le explicaba la decisión del equipo:

“El médico nos ha pasado el informe y dado que tu estado de salud no es el idóneo y el concurso es muy exigente, el cuerpo médico te va a mantener en observación hasta el jueves, para ver cómo evolucionas y el jueves tomará una decisión definitiva sobre tu permanencia en el concurso. Pero las condiciones en las que vas a estar son exactamente iguales que las de tus compañeros”, subrayó.

“Ahora relájate, tranquilízate, te vamos a cuidar, no queremos que te pase nada y ojalá te podamos decir que sigues” añadió Sobera ante la agradecida concursante.

Ángel rechaza leer la carta de Bárbara Rey

Sobera explicó a la audiencia que iba a leer la carta que Bárbara Rey había escrito a su hijo Ángel, antes de acudir al reality, y que él ya había leído en privado.

Sin embargo, cuando conectaron con el concursante, este aseguró que no tenía conocimiento de ninguna carta de su madre y que se negaba en rotundo a saber nada de ella: “Si tengo una carta de mi madre no voy a participar en esto. No necesito leer ninguna carta de mi madre, lo siento muchísimo pero no tengo nada que escuchar de ella. Y no me ha llegado en privado. Mi madre no participa y no va a entrar. No sé cómo dais cabida en este programa a una maltratadora infantil. Que sea la última vez, por favor”, sentenció.

Ante tales acusaciones, Sobera se quedaba perplejo: “Es una acusación muy seria y muy grave en la que no entro ni salgo, no es este el foro donde debatir esta cuestión. Cierro la conexión y la leo al público para no comprometerte”. Por lo que procedió a leerla:

“Te hago llegar mi más sentido disgusto por la situación de por querer ayudarme os he causado a ti y a la familia y a amigos. Todo era para protegerme de mi gran adicción al juego. Siento que esto se haya prolongado tanto tiempo y ahora podemos dar por finalizada. Aunque no puedo remediar lo pasado, al menos sí ahorrarte prejuicio económico y agradezco tu paciencia este tiempo”.

Tras leerla y pasar el momento de tensión, el presentador pidió lo siguiente: “Un segundo, por favor, necesito recuperarme porque se me ha puesto muy mala leche. Porque desde el programa lo hemos hecho con la mejor intención y Ángel se ha enfadado con nosotros, creo que de forma injusta, pero entiendo la situación por la que pasa”.

Del mareo de Carmen Borrego, a su puente irreconciliable con Ángel Cristo

El otro gran susto de la noche lo había dado Carmen Borrego con un desmayo que Telecinco ya había cebado. El programa puso el vídeo completo en el que ella se desvanecía en una esterilla y pedía agua. Los compañeros le pedían que pusiera los pies en algo y ella casi ni podía beber. Decidían llamar al doctor y ella empezaba a llorar, señalando que casi ni veía. Aún así, pedía que no se la llevaran, solo quería que se le pasara el mareo.

Finalmente se reponía y aseguraba estar recuperada. Tanto que le hicieron cruzar el puente de las emociones junto a Ángel para intentar reconciliarse. Pero nada más lejos de la realidad: ella lo llamó “psicópata”, él la corrigió diciendo que era un “niño maltratado”, él llamó “viejita” a María Teresa Campos y ahí se acabó su intento de algo entre los dos.