El motivo por el que Zayra Gutiérrez casi se queda sin viajar a 'Supervivientes': “¡No me lo puedo creer!”

Antes de viajar a Honduras, los concursantes de Supervivientes 2024 protagonizaron una de las imágenes más repetidas del programa: el comienzo de su aventura en el aeropuerto de Madrid. Fue el domingo 3 de marzo cuando se subieron al avión, pero no estaba el equipo al completo.

Faltaba uno de los 17 famosos que participarán en esta edición del reality. ¿Acaso alguno de ellos se había arrepentido de firmar el contrato? Así es la vida ha desvelado el motivo por el que se produjo esta desconcertante situación a pocos minutos de embarcar.

Zayra Gutiérrez estuvo a punto de quedarse en tierra porque cogió el pasaporte de su novio. La hija de Guti y Arantxa de Benito se dio cuenta allí mismo de que no llevaba la documentación necesaria. “¡Hostia, no me lo creo! Me he traído el pasaporte de mi novio!”, exclamó mientras facturaba sus maletas. Las cámaras de Telecinco grabaron la escena y la sorpresa de quienes acompañaban a la joven. Minutos después regresó con su 'librillo' en la mano, entre aplausos y dispuesta a comenzar la aventura de los supervivientes.