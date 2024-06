Ana Rosa se despide de una reportera de 'TardeAR' que deja el programa: “Me habéis hecho muy feliz durante este año”

Se acerca el verano y, además del comienzo de temporada vacacional, llegan las despedidas también en televisión. Vamos a ver despedía hace escasos días a una de sus reporteras, que pasará a engrosar el equipo de TardeAR por las tardes. Este jueves, ha sido el magacín de Ana Rosa Quintana el que ha dicho adiós a otra de las profesionales que han formado parte de su plantilla en su primera temporada en Telecinco.

Se trata de Lucía Tornero, a la que la presentadora se dirigía con sentidas palabras al término de la que fue su última conexión. “Te voy a echar mucho de menos”, le decía Quintana a Tornero, a la que definía como “purito nervio” con cariño.

“Yo también”, decía la reportera, que aprovechaba para dejar un mensaje: “Estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado, por creer en mí. Me siento afortunada, gracias por elegirme. Me habéis hecho muy feliz durante este año. Os voy a echar muchísimo de menos. TardeAR siempre va a ser mi casa, siempre os voy a llevar en mi corazón y os deseo muchísimo éxito porque sois el mejor programa de actualidad”, expresaba la periodista.

Quintana explicaba que la trabajadora pasará a otro trabajo “que le apetece mucho”: “Va a viajar mucho, va a ver muchos lugares. Es un sueño que tenía y lo va a poder cumplir. Cuando te canses de dar vueltas al mundo, esta es tu casa”. “¡Volveré!”, prometió Tornero.