Joaquín Prat lanza un mensaje al rey emérito y saca pecho por los impuestos que paga: “Que tomen nota otros”

No es la primera vez que Joaquín Prat dice algo así, pero en esta ocasión ha sido especialmente contundente. El presentador de Telecinco ha enseñado al rey emérito cuál es el camino que deben seguir los buenos patriotas. Y no, no basta con enfundarse en la bandera de su país, le ha recordado.

Al ver que en el 86 cumpleaños de Juan Carlos I se habían exhibido “muchas banderas de España”, el periodista ha reaccionado con indignación por lo que es de sobra conocido: que el padre de Felipe VI tuvo que regularizar su fortuna en el extranjero cuando la Hacienda española se lo pidió.

“El más patriota es el que más contribuye”, exclamó Prat este jueves en Vamos a ver, el programa que presenta cada mañana en Telecinco. “Y te lo dice alguien que lleva con sus ingresos fiscalizados los 23 años que tiene trabajados”, agregó mirando a cámara.

Orgulloso, el periodista destacó que Hacienda no podría reclamarle “ni un puto duro” de todo lo que ha ganado, pues dice haber cumplido con sus obligaciones. “Y yo no me envuelvo en la bandera de España, que podría hacerlo aunque sólo sea por todo lo que he contribuido. Que tomen nota otros”, sentenció antes de que una de sus compañeras recordase que si el rey emérito ha celebrado su cumpleaños fuera de España, en Abu Dabi, es porque no cumplió a rajatabla las indicaciones del presentador.