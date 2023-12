Jordi González confirma que va a “empezar un programa en enero”, pero con dudas: “No he firmado el contrato”

Pese a vivir un “visto y no visto” en la tarde con La Plaza, el presentador Jordi González sigue siendo uno de los principales rostros de la renovación de TVE. En La 1 sigue al frente de Lazos de Sangre, y pronto asumirá también el remodelado Corazón que presentará junto a Anne Igartiburu... o no, porque sus palabras dejan dudas.

Aprovechando la presentación de la programación navideña de TVE este martes, el periodista David Saiz de Informalia pudo charlar un rato con Jordi González. Y de sus palabras, extraemos lo que habla de su pasado (Mediaset) y la incertidumbre que de momento tiene su futuro en TVE.

Preguntado sobre si ve Mediaset, y qué opina de los cambios en el grupo y Telecinco, el presentador es muy claro: “No, no me interesa. ¿Que cómo veo Mediaset? Con la voluntad y la intención de reestilizar un modelo de televisión que ha conectado con mucha gente durante 15 años. ¿Cómo lo hace? Lo mejor que puede. Yo te aseguro que ningún programa de Mediaset empieza con la intención de cagarla... todos llegan con la intención de quedarse años en la parrilla. Están poco a poco trabajando y consiguiendo resultados y yo me alegro, porque es gente con la que yo he sacado los dientes durante 25 años. ¡Cómo no me voy a alegrar de que Ana Rosa gane un punto! Pues claro”.

Más dudas reflejan sus palabras sobre su presente y futuro en TVE. Jordi González deja claro que está “bien” y “contento” con su fichaje por la pública, y explica que “se trabaja muy bien en TVE, con otros métodos y otros medios que las privadas”. Cuando le preguntan si le ha dado una nueva vida, simplifica que le han dado “un nuevo lugar de trabajo”, y valora positivamente Lazos de sangre: “Es un formato que me gusta”.

“Voy a empezar un programa en enero”

Sin embargo, no aclara si efectivamente va a encargarse del nuevo Corazón: “Voy a empezar un programa en enero. No sé si el de la franja de Corazón, pero te prometo que no tengo ni idea si va a ser al mediodía, por la tarde, El juego de la oca... ya sé que no lo parece, pero es así. No lo sé todavía y no he firmado el contrato”. De hecho, al cuestionarle sobre su supuesta nueva compañera Anne Igartiburu, reconoce: “Hace 17 años que no hablo con Anne”.

El presentador incluso insiste en que no sabe si es un programa de corazón, y expresa que él tiene otra idea: “Que no lo sé. Espero que no sea un programa de fútbol... Quiero que sea en directo, un programa de corte periodístico, debate”.